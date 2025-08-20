Папа про сподівання на мир в Україні: потрібно багато працювати і молитися

«Необхідно справді шукати дорогу вперед, знайти мир», – сказав Папа журналістам, повертаючись у вівторок ввечері до Ватикану з Кастель-Гандольфо, де він від 13 серпня проводив другий період відпочинку.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ / Tiziana Campisi – Ватикан

«Є надія, але ще потрібно багато працювати, багато молитися і справді шукати шлях, щоб рухатися вперед, знайти мир». Так на запитання щодо переговорів про закінчення війни в Україні Лев XIV відповів журналістам, які чекали на нього біля виходу з Вілли Барберіні в Кастель-Ґандольфо. Ввечері 19 серпня 2025 р. Папа залишив літню резиденцію, де проводив другу частину літнього відпочинку, щоб повернутися до Ватикані. Перед від’їздом він вийшов, щоб привітатися з багатьма людьми, які зібралися на вулиці.

Було вже темно, коли Папа пішки переступив через ворота Вілли Барберіні і зупинився, щоб поговорити з деякими вірянами. Згодом він не ухилився від запитань журналістів і щодо можливих переговорів з деякими політичним лідерами сказав, що хтось постійно з ним спілкується. «Ми молимося і шукаємо шляхи для просування вперед», – додав Святіший Отець.

Про своє перебування в Кастель-Ґандольфо, куди він сподівається незабаром повернутися, Лев XIV сказав: «Бути тут – це благодать, я дуже задоволений прийняттям людей». Він згадав про свій візит вранці «до санктуарію Богородиці, де також бував святий Папа Іван Павло II». Врешті, тим, хто запитував його про перші сто днів понтифікату, він підкреслив, що вони були «Божим благословенням». «Я отримую так багато, я дуже вірю в Божі благодаті і дуже вдячний за це прийняття, яке я отримав, дякую всім вам», – завершив Святіший Отець, перш ніж сісти в автомобіль, який відвіз його до Ватикану.