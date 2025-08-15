Папа: святі – не оздоба з минулого, вони народжують з бажання кращого майбуття

У посланні учасникам соціального тижня в Перу Папа Лев XIV нагадує, що любов до Бога і любов до ближнього – це одна і та ж любов, яка спонукає ділитися як матеріальним хлібом, так і хлібом Божого слова, що, в свою чергу, пробуджує голод за небесним Хлібом, який з доручення Христа може дати тільки Церква.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ - Ватикан

Коли подивимося на виклики нашого часу в економічній, політичній і культурній сфері, завертаючи увагу на несправедливість і виключення, від якого страждають численні ближні, то усвідомлюємо нагальність свідчення святих сьогодення, тобто людей, які перебувають у єдності з Господом та несуть у світ Його любов. На цьому наголошує Папа Лев XIV у своєму посланні учасникам соціального тижня, який Церква в Перу проводить від 14 до 16 серпня 2025 року.

Спадщина «насиченості святістю»

Відправною точкою для роздумів Святішого Отця є переконаність у тому, що той, хто знайомиться з історією Перу, не може не побачити, що ці землі «супроводжує особливий задум провидіння», зокрема в тому, що стосується «нашої католицької віри, завжди сповідуваної в гармонії з увагою до найбільш потребуючих та служінням їм». «Лише так можна збагнути “насиченість святістю”, якою позначена ця країна, настільки близька моєму служінню та моїм молитвам», – пише Лев XIV, який значну частину свого життя служив у Перу.

Папа згадує про свідчення містичної глибини життя в святій Розі з Ліми, палаючої милосердної любові – в святому Мартіну де Поррес, любові до вбогих – у святому Хуанові Масіясу. Ці свідчення, за його словами, говорять про «активну і плідну присутність Євангелія, що ніколи не занедбувала молитву задля служіння ближньому, як не забувала про найменших, підносячи і оздоблюючи поклоніння, належне вічному Богові». У цьому контексті він наводить слова свого попередника святого Павла VI, який 1975 року в проповіді з нагоди канонізації святого Хуана Масіяса стверджував: «Ми не повинні віддалятися від Євангелія, не мусимо порушувати закон любові, щоб шукати більшої справедливості шляхом насильства. В Євангелії достатньо життєвої сили, щоб проростити оновлюючі сили, що, перетворюючи людину зсередини, спонукатимуть її змінювати в усьому, що необхідно, устрої, робити їх більш справедливими, більш людяними».

Джерело сили

Ще одним свідком, якого згадує Святіший Отець, є святий Торібіо з Моґровехо, «іспанець за походженням, але безсумнівно перуанець за своєїю місіонерською діяльністю». Він здійснював широку діяльність, заснувавши сотню парафій, і кожного дня присвячував свої найкращі сили служінню найбільш покинутим, мешканцям географічних і культурних контекстів, які Папа Франциск називав «периферіями». «Перуанські землі бачили його не тільки в бурхливій апостольській діяльності, яка вражає нас і сьогодні, але також у спокої його умиротвореного обличчя, в його зосередженому і побожному вигляді, який добре показував, звідки черпалася його сила: з глибокої молитви і з'єднання з Богом», – підкреслює Папа.

Без Христа внесок до крайнощів незначний

Переводячи погляд на сьогодення, позначене численними викликами, Лев XIV зазначає, що біль через несправедливість і виключення, які гнітять численних наших ближніх, спонукає охрещених «давати відповідь, яка відповідає знакам часу, з глибини Євангелія». Тобто, «нагальним є свідчення святих сьогодення», людей, які перебувають у єдності з Господом, як гілки з виноградною лозою. «Адже святі не є прикрасою барокового минулого, а народжуються з Божого поклику будувати краще майбутнє. Водночас ми розуміємо, що кожна соціальна дія Церкви повинна мати своїм центром і метою звіщення Христового Євангелія, щоб, не занедбуючи насущне, ми завжди зберігали усвідомлення належного і кінцевого напряму нашого служіння. Бо якщо ми не даємо всього Христа, то завжди будемо давати вкрай мало», – пише Папа, нагадуючи, що не йдеться про «дві різні любові», а про одну й ту саму, що «спонукає нас дарувати як матеріальний хліб, так і хліб Божого слова, який, у свою чергу та через свій динамізм, пробуджує голод за небесним Хлібом, який з доручення Христа може дати тільки Церква і який жодна інша інституція, якими б добрими не були її наміри, не зможе замінити».