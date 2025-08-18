Папа єпископам Амазонії: місія Церкви – проповідувати всім людям

Через Державного Секретаря Святого Престолу Папа Лев XIV поділився своїми побажаннями з учасниками зустрічі єпископів Амазонського регіону, які зібралися обговорити виклики душпастирства серед цієї частини Божого люду.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

Місія Церкви проповідувати Євангеліє всім людям, справедливе ставлення до народів, які там проживають, та піклування про спільний дім – це три аспекти, зважати на які Папа Лев XIV заохочує єпископів Амазонського регіону, що зібралися на зустріч, яку скликала Церковна Конференція Амазонії. Про це йдеться в телеграмі, яку учасникам зустрічі від імені Святішого Отця надіслав кардинал Пʼєтро Паролін, Державний Секретар Святого Престолу. Зустріч відбувається у Боготі, столиці Колумбії, від 17 до 20 серпня 2025 року.

У зверненні, адресованому на імʼя кардинала Педро Рікардо Хімено, вислуженого Архиєпископа Уанкайо та Голови Церковної Конференції Амазонії, зазначається, що Святіший Отець дякує єпископам за зусилля у просуванні найбільшого блага Церкви для вірних улюбленої Амазонії і закликає на основі єдності та колегіальності, властивих «єпископському органу», шукати способи конкретно та ефективно допомагати дієцезіальним єпископам та апостольським вікаріям у виконанні їхньої місії.

Згадана конференція є плодом праці Синоду, присвяченого Амазонському регіонові, що відбувався 2019 року у Ватикані. У заключному документі містилася пропозиція створення постійного єпископського органу в регіоні. В жовтні 2021 року Папа Франциск створив Церковну Конференцію Амазонії із завданням координувати душпастирську діяльність церковних структур, які здійснюють свою місію в цій частині світу.

У папській телеграмі за підписом Деравного Секретаря учасникам зустрічі в Боготі нагадується, що важливо, щоб Ісус Христос «був проповідуваний чітко та з безмежною любов’ю серед мешканців Амазонії». До цієї місії також спонукає впевненість, «підтверджена також історією Церкви», в тому, що «там, де проповідується ім'я Христа, несправедливість пропорційно відступає, оскільки, як стверджує апостол Павло, будь-яка експлуатація людини людиною зникає, якщо ми вміємо приймати один одного як брати та сестри».