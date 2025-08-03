Прохання Папи учасникам Ювілею молоді: привітайте тих, хто не міг приїхати

Перед тим, як повернутися з Тор-Верґати до Ватикану, Папа Лев XIV попрощався з юнаками й дівчатами, прохаючи нести надію своїм ровесникам в усіх куточках світу та передати вітання тим, хто не змін приїхати через різні обмеження, що існують в багатьох країнах.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

«Я прошу вас передати вітання також багатьом юнакам і дівчатам, які не змогли приїхати і бути тут з нами, в багатьох країнах, з яких неможливо було виїхати. Є місця, звідки молодь не змогла виїхати, з причин, про які ми знаємо», – сказав Папа Лев XIV, перед тим, як залишити собор під відкритим небом у передмісті Риму Тор-Верґата, який у неділю, 3 серпня 2025 р., вранці, зібрав мільйон юнаків і дівчат на завершальне Євхаристійне богослужіння з нагоди Ювілею молоді.

Знявши літургійні ризи після Святої Меси, яка завершилася проказуванням молитви «Ангел Господній», Святіший Отець ще раз вийшов на поміст, на якому був облаштований вівтар, щоб звернутися до молодих прочан з останнім вітанням. Він подякував всім, хто прибув, і всім, хто потрудився для організації цього Ювілею. З огляду на те, що наступний СДМ відбудеться 2027 року в Кореї Папа закликав привітати оплесками присутніх корейських паломників, а тоді попросив передати вітання тим ровесникам, які через різні обмеження не мали змоги виїхати зі своїх країн, щоби приєднатися до цих заходів.

«Несіть цю радість, цей ентузіазм усьому світові. Ви – сіль землі, світло світу. І передайте це привітання всім своїм друзям, всім молодим людям, які потребують послання надії. Ще раз дякую всім вам! І щасливої дороги!», – побажав Лев XVI, після чого зійшов на панорамний автомобіль, яким дістався до вертолітного майданчика, з якого гелікоптер ВПС Італії доставив його до Ватикану.