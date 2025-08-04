Побажання Папи Церкві в Африці: сприяти єдності, загоюючи розломи

Через Державного Секретаря кардинала Пʼєтро Пароліна Папа Лев XVI привітав учасників пленарної зустрічі представників африканських єпископатів.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ - Ватикан

Будьте «відчутними знаками надії» і сприяйте «єдності, особливо в тих частинах суспільства, які розбиті поділами і поляризацією». Такий заклик Папи Лева XIV до єпископів Африки, які зібралися в Кігалі, Руанда, на 20-ту пленарну асамблею SECAM (Симпозіуму Єпископських Конференцій Африки та Мадагаскару), знаходимо в посланні, яке з його доручення надіслав кардинал П'єтро Паролін. У листі, адресованому на ім’я кардинала Фрідоліна Амбонґо Бесунгу, Архиєпископа Кіншаси і президента SECAM, Папа через свого Державного Секретаря висловлює вітання і підбадьорення всім, хто бере участь в праці асамблеї, тема якої: «Христос, джерело надії, примирення і миру».

У тексті зазначається, що Святіший Отець складає побажання, щоб ця зустріч стала «інтенсивним досвідом Божої любові», щоб «пробудити в серцях непохитну надію на Христове спасіння». Відтак він заохочує трудитися задля єдності та щоб місцеві Церкви ставали дедалі конкретнішими знаками надії «для всіх людей». На завершення він ввіряє Пречистій Діві Марії, Матері Надії, всі майбутні проекти Церкви в Африці.

20-та Пленарна асамблея SECAM розпочалася 28 липня і завершується в понеділок, 4 серпня. У ній також бере участь кардинал Майкл Черні, Префект Дикастерії служіння цілісному людському розвитку. Присутні понад 200 делегатів, серед яких 13 кардиналів, 85 єпископів, 72 священники та десятки богопосвячених осіб і мирян, як чоловіків, так і жінок. Асамблея переобрала своїм очільником кардинала Амбонґо та оновила склад ради правління й секретаріат.