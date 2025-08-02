Папа прийняв групу прочан з Єгипту, супутниця яких раптово померла

Лев XIV зустрівся з супутниками дівчини, щоби розділити їхнє горе та висловити їм свою підтримку.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

«Звичайно, смуток, який смерть приносить нам усім, є чимось дуже людським і цілком зрозумілим, особливо коли ми перебуваємо далеко від дому і в такій ситуації, коли ми справді збираємося разом, щоб з радістю відзначати нашу віру», – сказав Папа Лев XIV, приймаючи в суботу, 2 серпня 2025 р., групу паломників з Єгипту. Зустріч відбулася в сумному контексті: під час переїзду в рамках паломництва Паскаль Рафік, вісімнадцятирічній учасниці ювілею, стало зле, і вона померла в дорозі до лікарні. Вранці пресллужба Святого Престолу поширила повідомлення про те, що Папа Лев XIV «з глибоким смутком» дізнався про раптову смерть Паскаль і зв'язався з преосвященним Жан-Марі Шамі, титулярним єпископом Тарсу і єпископом-помічником Антіохійської греко-мелкітіської Патріархії для Єгипту, Судану і Південного Судану, щоб висловити свою «духовну близькість родині дівчини і всій громаді».

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Опівдні Папа прийняв у Ватикані супутників Паскаль, разом з єпископом Шамі. Зустріч, позначена великим зворушенням, стала нагодою для молитви й духовної утіхи. Промовляючи до них, Святіший Отець зазначив, що такі моменти нагадують нам, що наше життя не є поверхневим, що ми не маємо контролю над своїм життям і не знаємо, як каже сам Ісус, ні дня, ні години, коли з якоїсь причини наше земне життя закінчиться. «Таким чином, коли ми відзначаємо цей ювілейний рік надії, нам у дуже сильний спосіб нагадується, наскільки наша віра в Ісуса Христа повинна бути частиною того, ким ми є, як ми живемо, як ми цінуємо і поважаємо один одного, і особливо як ми рухаємося вперед, незважаючи на настільки болісний досвід», – мовив Лев XIV, підкреслюючи, що остаточним джерелом нашої надії є надія на воскресіння, бо наша надія – в Ісусі Христі, Який воскрес.

Святіший Отець зазначив, що Ісус закликає нас усіх оживляти нашу віру, бути друзями, братами й сестрами, підтримувати одні одних, а також бути свідками цієї євангельської благовісті. «І всіх вас сьогодні це торкнулося дуже особисто і безпосередньо. Тож у цьому горі, яке ви переживаєте через втрату подруги, ви маєте нагоду бути разом, молитися, оновлювати нашу віру і просити у Бога як вічного спочинку для нашої сестри, так і розради та зміцнення нашої віри, щоб вона оновлювалася в надії, і для цього ми, як Церква, як брати і сестри, зібралися тут разом», – сказав Папа, уділивши благословення та побажавши, щоб Бог влив мир у їхні серця.