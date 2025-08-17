Папа: краса природи нагадує про красу того створіння, яке створене на Божий образ

Відзначаючи сто днів свого понтифікату, Папа Лев XIV розділив обід з убогими дієцезії Албано. Трапеза відбулася в садах літньої папської резиденції в Кастель-Ґандольфо.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

«Я дякую всім за це прийняття, за цю можливість ділитися також і в такому прекрасному місці, яке нагадує нам про красу природи, красу створіння, але також спонукає задуматися над тим, що найпрекраснішим створінням є те, яке створене на подобу, на образ Бога, яким є кожен з нас», – сказав Папа Лев XIV, вітаючи особливих гостей на території літньої резиденції Вселенських Архиєреїв у Кастель-Ґандольфо. Розділивши вранці в неділю, 17 серпня 2025 р., духовний хліб з убогими й потребуючими, якими опікується Карітас дієцезії Албано, а це сталося під час Святої Меси в санктуарії Санта-Марія-делла-Ротонда, після молитви «Ангел Господній» Святіший Отець розділив з ними хліб матеріальний, відзначивши таким чином сто днів після свого обрання на Петровий престол.

(@VATICAN MEDIA)

У «Селищі Laudato si’», осередку освітньої ініціативи Папи Франциска, яка діє на території папських вілл у Кастель-Ґандольфо, Папа Лев XIV спожив обід з убогими дієцезії Албано. Страви на цей захід приготували місцеві ресторатори, а при столах служили волонтери Карітасу та працівники селища. «Святіший Отче, жест, який Ви чините сьогодні, нагадує спомин про Тайну Вечерю, коли Ісус розламав хліб та вмив ноги своїм учням, мовивши: “І ви чиніть так само”. Таким чином, Євхаристія, звершена при вівтарі, продовжується конкретним служінням, що стає зустріччю з Христовим обличчям у найменших, у забутих, у виключених», – сказав кардинал Фабіо Баджо, директор «Селища Laudato si’», вітаючи Папу.

Промовляючи до присутніх, перед тим, як поблагословити страви, Лев XIV звернув увагу на те, що ламати хліб разом – це символ Євхаристії, жест, за яким розпізнається присутність Ісуса. «Отож, – сказав він, – зібратися тут разом, на цей обід, означає жити разом у Божі через це сопричастя, через братерство».