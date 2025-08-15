Лев XIV: свята Франческа Римська – приклад свідчення Бога у світі

У посланні з нагоди посвяти святої Франчески Римської Пресвятій Діві Марії, Святіший Отець роздумує над феноменом її святості та заохочує до рішень на користь Євангелія.

о. Яків Шумило, ЧСВВ – Ватикан

У п’ятницю, 15 серпня 2025 р., оприлюднено послання Папи Лева XIV до черниць Інституту богопосвяченого життя Облаток Святої Франчески Римської з Тор-де-Спеккі, з нагоди 600-річчя від того дня, коли у свято Внебовзяття Діви Марії десять жінок на чолі зі святою Франческою Римською присвятили себе Пресвятій Богородиці, зобов’язуючись провадити досконаліше християнське життя через більш молитовне життя, здійснення діл покаяння і милосердя до ближнього. Згодом вони оселилися в центрі Риму в Тор-де-Спеккі, що до сьогодні є осідком послідовниць святої Франчески.

Приклад посвяти для людей сьогодення

Святіший Отець зазначає, що свята Франческа, проживши життя як зразкова дружина і мати, присвятила себе Богові в смиренному й відданому служінні тим, хто страждав від духовної бідності свого часу. «Протягом цих шести століть ваша давня богопосвячена родина, натхненна Правилами великого батька західного монашества святого Бенедикта, була школою діяльної любові, джерелом духовності та ідеалом самопожертви для Христа й Церкви», – пригадує він.

Папа висловлює сердечні побажання для всієї чернечої спільноти Римського монастиря Тор-де-Спеккі, єднаючись з ними у молитві. За його словами, річниця посвяти святої Франчески має велике значення для всієї Римської дієцезії, а сама вона залишається маяком для інших, «розпалюючи вогонь Христової любові в людях нашого часу». «Наше суспільство потребує таких жінок, як ви: захоплених Євангелієм і, як писав мій шанований попередник Папа Євген IV, палких у Божій ревності, бажаючих служити Всевишньому в дусі смиренності та, наскільки це можливо в їхній немічності, наслідувати апостольське життя, щоб здобути себе для Христа і жити в спільноті та любові; воно потребує душ, які, як сказав інший великий Папа, святий Іван Павло II, підбадьорені й зміцнені Божою благодаттю, незважаючи на делікатну чутливість до потреб і схильностей сучасного суспільства, здатні робити вибір на користь глибокого євангельського радикалізму, що характеризується суворою дисципліною, радісним відреченням і великодушною самопожертвою», – пише Святіший Отець.

Вияв святості Церкви

Відтак Лев XIV виділяє кілька аспектів святості святої Франчески. Перший з них – ревність, з якою вона прагнула поширювати Христа у світі та «чинити Його присутність сильною і реальною своїм завдяки свідченню віри й святості». Другий аспект пов’язаний із відданістю проводові ангелів та набожністю до своїх святих покровителів, які супроводжували на її життєвому шляху. Третьою характерною рисою святої Франчески, за словами Святішого Отця, були зусилля задля єдності Церкви, «заради якої вона доклала чимало сил, молитов і дій».

Папа також звертає увагу на любов мешканців Риму до святої Франчески, яка жила «у самому серці Вічного міста, як світильник для історії та шляху народу». Він зауважує, що і сьогодні в суспільстві існує потреба в цьому монастирі, до якого протягом століть приходило чимало людей, «щоб знайти внутрішній спокій і відчути любов Бога». «Дорогі дочки, перебувайте в єдності з Церквою, яка дивиться на вас з особливою любов’ю, особливо в цей час, коли ви довірені батьківській турботі Преосвященного брата кардинала Фортунато Фрецци, який покликаний супроводжувати і підтримувати вас на цьому відрізку шляху, щоб ви разом могли дивитися в майбутнє з надією й смиренням», – заохочує на завершення Папа Лев XIV духовних дочок святої Франчески.