Папа міністрантам: біля вівтаря пам'ятайте про велич того, що відбувається

Зустрічаючись із французькими міністрантами, що прибули до Ватикану на площу з нагоди Святого Року, Папа Лев XIV заохотив їх памʼятати про красу дару, яким є Пресвята Євхаристія та участь у ній, закликаючи також бути уважними до можливого голосу покликання.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ - Ватикан

Чого нам боятися від Бога, Який полюбив нас настільки, що страждав і помер задля нашого спасіння? І хіба ми могли надіятися на щось більше від цього? Такими запитаннями Папа Лев XIV поділився з учасниками національного паломництва міністрантів, яке організувала Французька єпископська конференція. У понеділок, 25 серпня 2025 р., 360 хлопців і дівчат віком від 12 до 20 років з 18 дієцезій Франції, які прислуговують під час літургійних богослужінь, пройшли через Святі Двері базиліки Святого Петра та мали зустріч зі Святішим Отцем.

Значення Святого Року

Вітаючи юних прочан, а також єпископів, священників і мирян, які їх супроводили, Папа звернув увагу на виняткову нагоду, яку Ісус пропонує нам у Святому Році, що проводиться кожні 25 років. «Коли ми приїжджаємо до Риму і проходимо через Святі Двері, Він допомагає нам “навернутися”, тобто звернутися до Нього, зростати у вірі та Його любові, щоб ставати кращими учнями, щоб наше життя було гарним і добрим під Його поглядом, у перспективі вічного життя», – пояснив Лев XIV, заохочуючи не змарнувати цей дар, пам’ятаючи про те, що «життя стає прекрасним і щасливим з Ісусом», Який ніколи не примушує, а чекає нашої відповіді.

(@Vatican Media)

Світ потребує надії

У цьому світлі Святіший Отець поділився деякими думками про надію, яка є темою цього Святого Року. «Можливо, ви відчуваєте, наскільки ми потребуємо надії. Ви, безсумнівно, відчуваєте, що світ рухається в поганому напрямку, що він стикається з дедалі серйознішими та тривожнішими викликами», – зауважив він, додаючи, що контакт зі стражданням, з падіннями чи втратою близької особи спонукає замислитися над тим, де шукати спасіння. І «абсолютно чітка відповідь» на ці тривоги звучить уже дві тисячі років: Ісус приходить, щоб спасти нас, лише Він може це зробити. Й підтвердженням цього є те, що Він віддав своє життя за нас на хресті.

«Ось найчудовіша річ у нашій католицькій вірі, річ, яку ніхто не міг уявити чи надіятися: Бог, творець неба і землі, захотів страждати і померти за нас, своїх створінь. Бог полюбив нас настільки, що помер за нас! Щоб це зробити, Він зійшов з неба, упокорився і став подібним до людей, і приніс себе в жертву на хресті, що стало найважливішою подією в історії світу. Чого ми маємо боятися від Бога, Який так полюбив нас? Чого ми могли сподіватися більше? На що ми чекаємо, щоб віддячити Йому, як Він того заслуговує?» – мовив Папа, нагадавши, що Церква з покоління в покоління дбайливо зберігає пам’ять про смерть і воскресіння Ісуса.

Меса спасає світ

Як зауважив далі Святіший Отець, Церква передає цей дар, звершуючи Пресвяту Євхаристію, прислуговувати при якій «мають радість і честь» міністранти. «З першого дня свого існування, а потім протягом століть, Церква щонеділі відправляла Святу Месу, щоб нагадувати про те, що її Господь зробив для неї», – сказав він, наголошуючи на тому, що служіння Святої Меси «спасає нас сьогодні, спасає світ сьогодні». Й християнин на Євхаристію ходить не з обов’язку, а тому, що потребує «життя Бога, Який дарує Себе нам, нічого не вимагаючи взамін». «Дорогі друзі, дякую вам за вашу відданість: служіння, яке ви здійснюєте для своєї парафії, є дуже величним і великодушним, і я заохочую вас вірно триматися цього. Коли ви підходите до вівтаря, завжди пам'ятайте про велич і святість того, що відбувається», – заохотив Лев XIV міністрантів, закликавши їх також бути уважними до голосу, яким Ісус може покликати їх іти за Ним у священстві. «Брак священників у Франції, у світі – це велика проблема», – додав він, заохочуючи відкривати красу покликання.