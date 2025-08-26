Папа Лев XIV: відкривати церкву як місце утвердження у вірі

У привітанні, надісланому учасникам симпозіуму з нагоди 75-го Національного літургійного тижня в Італії, Святіший Отець заохотив до роздумів і розробки практичних душпастирських напрямків, щоб вірні знову відкрили для себе церкву як місце поклоніння та утвердження віри.

с. Емілія Вандич, СНДМ – Ватикан

Папа Лев XIV надіслав привітання учасникам симпозіуму з нагоди 75-го Національного літургійного тижня в Італії, що відбувється в Неаполі з 25 по 28 серпня 2025 року на тему «Ти – наша надія». Захід організований Центром Літургійної Діяльності у співпраці з Архидієцезією Неаполя. Єпископ Риму висловив щиру вдячність усім, хто у Церкві в Італії докладає зусиль для літургійного оживлення Божого люду, покликаного в різноманітності завдань і служінь прославляти Господа.

Святіший Отець висловив сподівання, що засідання симпозіуму сприятимуть дедалі активнішій участі вірних у літургійній діяльності Церкви, пробуджуючи оновлене усвідомлення євангелізаційного характеру церковних відправ.

«Нехай симпозіум спонукає до роздумів і розробки практичних душпастирських напрямків, щоб вірні знову відкрили для себе церкви як місця поклоніння, де утверджується віра, де зустрічаємося з Господом, присутнім і діючим у Святих Таїнствах та в сопричасті з братерською спільнотою», – йдеться у привітанні. Лев XIV запевнив учасників симпозіуму в молитві, уділивши їм Апостольське благословення.