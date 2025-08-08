Папа Лев ХІV висловив співчуття з приводу авіакастрофи в Гані

У телеграмі, підписаній Державним Секретарем Святого Престолу, Папа Лев XIV запевняє у духовній близькості у зв’язку з трагічною загибеллю міністрів оборони та навколишнього середовища і технологій Гани, трьох урядовців та інших трьох осіб, які стали жертвами авіакатастрофи в регіоні Ашанті.

Вікторія Гавалешко – Ватикан

«Святіший Отець висловлює своє співчуття з приводу смерті міністрів, урядовців та всіх тих, хто загинув, ввіряючи душі покійних милосердю всемогутнього Бога і молиться за тих, хто оплакує їхню втрату, особливо за їхні родини», – йдеться в телеграмі, яку Державний Секретар Святого Престолу кардинал Пʼєтро Паролін надіслав монсеньйору Метью К. Гямфі, єпископу Суньяні та голові Єпископської Конференції Гани.

За офіційними повідомленнями, на борту військового гвинтокрила Z9 збройних сил Гани, що зазнав аварії на півдні країни, перебували три члени екіпажу, троє державних службовців та два міністри – міністр оборони Едвард Омане Боама і міністр навколишнього середовища та технологій Ібрагім Муртала Мухаммед. Причини трагедії поки не встановлено. У країні оголошено національний траур.

Як зазначається в телеграмі, Папа Лев XIV запевняє народ Гани «у духовній близькості в цей важкий час».