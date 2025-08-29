Папа: місія Церкви і кожного християнина свідчити про зустріч з живим Богом

Звертаючись до представників «Шкіл Євангелізації Святого Андрія», заснованих у Мексиці, Папа Лев заохотив черпати натхнення з прикладу святого Івана Хрестителя, пам’ять якого сьогодні вшановує Церква.

Світлана Духович – Ватикан

Серцевиною кожної школи євангелізації повинно бути свідчення про зустріч з живим Богом. На цьому наголосив Папа Лев XIV, звертаючись до учасників Шкіл Євангелізації Святого Андрія, які цими днями перебувають в Римі на Ювілейному паломництві і яких він прийняв на аудієнції у п’ятницю, 29 серпня 2025 року. Ці Школи Євангелізації були засновані 1980 року в Мексиці, і тепер вони діють в 70 країнах на всіх континентах, також і в Україні.

(@Vatican Media)

Святіший Отець пригадав, що цього дня Вселенська Церква вшановує пам’ять святого Івана Хрестителя, постать якого «спонукає нас замислитися над місією євангелізаторів у сучасному світі». «У пролозі до Євангелії від Івана зазначається, що “Слово стало тілом, і оселилося між нами” (Ів 1,14), а потім вказується, що Іван Хреститель дає цьому свідчення (пор. 1,15)», – пояснює Папа, додаючи: «Якщо ми уважно перечитаємо перші розділи четвертої Євангелії, то зможемо відкрити для себе, що є серцевиною кожної школи євангелізації: свідчити про те, що ми споглядали, про зустріч, яку ми мали з Богом життя. Про це говорить нам також євангелист у своєму першому листі: “Те, що ми бачили й чули, звістуємо й вам, щоб і ви мали спільність із нами. А наша спільність – з Отцем і з його Сином Ісусом Христом” (1 Ів 1, 3). Це є місія Церкви і кожного християнина».

Наступник святого Петра наголосив, що всі охрещені покликані «передавати те, що самі отримали, щоб усі ми стали одно у Христі». Папа Лев закликав представників Шкіл Євангелізації Святого Андрія під час Ювілейного паломництва роздумувати над життям святих, «які, як Іван Хреститель, були вірними послідовниками Ісуса Христа, виявляючи це словами і добрими справами».