Папа Лев XIV: готувати світлицю серця для прийняття Господа

Під час зустрічі з паломниками на площі Святого Петра Папа Лев XIV нагадує, що справжня любов не народжується випадково, а вимагає свідомого вибору та внутрішньої підготовки. Він закликав вірних впорядковувати «світлицю свого серця», відмовляючись від претензій та ілюзій, щоб приготувати місце для зустрічі з Богом і ближніми.

Вікторія Гавалешко – Ватикан

Під час загальної аудієнції в середу, 6 серпня 2025 р., на площі Святого Петра у Ватикані Папа Лев XIV розпочав цикл катехиз, присвячений таїнству страстей, смерті і Воскресіння Ісуса.

Роздумуючи над уривком Євангелія від Марка про приготування Пасхи, Папа зосереджує увагу на одному простому, але глибокому слові «готувати», «яке здається простим, але містить дорогоцінну таємницю християнського життя».

Святіший Отець зауважує, що цей євангельський епізод не є випадковістю: «Таке враження, що все було підготовлено заздалегідь. І це дійсно так. У цьому епізоді Євангеліє відкриває нам, що любов – це не результат випадковості, а свідомий вибір. Це не проста реакція, а рішення, яке вимагає підготовки. Ісус приймає свої страждання не через фатальність, а через вірність шляху, прийнятому і пройденому зі свободою і турботою. Це те, що втішає нас: знати, що дар Його життя випливає з глибокого наміру, а не раптового пориву».

(ANSA)

Благодать, що пробуджує нашу свободу

Наступник апостола Петра порівнює світлицю, що приготовлена для учнів, із світлицею нашого серця, яка «може здаватися порожньою, але яка тільки й чекає, щоб її розпізнавали, наповнювали і плекали». Він пояснює, що Пасха, яку повинні були приготувати учні, вже була готова в серці Ісуса. І хоч Христос сам усе продумав та влаштував, Він залучає учнів, щоб вони могли виконати свою частину. Цей момент, як наголошує Папа, є ключовим для розуміння духовного життя: «Благодать не усуває нашу свободу, а пробуджує її, – каже він. – Божий дар не скасовує нашої відповідальності, але робить її плідною».

Святіший Отець у своєму зверненні нагадує вірним, що «сьогодні також ми повинні готувати вечерю», тобто бути готовими долучатися до певних дій, які виходять за межі звичного, знижуючи свої вимоги та перестаючи плекати нереалістичні очікування.

«Занадто часто ми плутаємо підготовку з ілюзіями. Ілюзії відволікають нас, а підготовка орієнтує. Ілюзії прагнуть результату, натомість, підготовка робить зустріч можливою», – наголосив Папа.

(ANSA)

Готувати Пасху власного життя

Говорячи про приготування світлиці для прийняття Бога, Папа наголошує, що воно невід’ємно пов’язане з любов’ю, адже справжня любов починається ще до того, як на неї відповідають: «Це дар, який ми отримуємо авансом. Любов ґрунтується не на тому, що отримує, а на тому, що бажає дарувати. Це те, що Ісус пережив зі своїми учнями: в той час, як вони його ще не розуміли, коли один був готовий зрадити його, а інший відректися, він готував вечерю сопричастя для всіх».

Святіший Отець вказав вірним на покликання кожної людини «готувати Господню Пасху» – не лише літургійну, але й Пасху власного життя. Він пояснив, що «кожен жест готовності, кожен безкорисливий вчинок, кожне прощення, дароване завчасно, кожне зусилля, прийняте з терпеливістю – це спосіб приготувати місце, де може оселитися Бог».

Життя, що виходить з любові

Підсумовуючи свої роздуми, Папа запрошує вірних запитати себе, які місця в нашому житті ще потребують впорядкування, щоб вони були готові прийняти Господа. Пояснюючи, що саме може означати слово «готувати» у світлі євангельського уривку, Папа заохочує «відмовитися від претензій, перестати чекати, поки інший зміниться й зробити перший крок. Можливо, більше слухати й менше діяти або навчитися довіряти тому, що вже приготовлено».

Святіший Отець наголошує, що прийнявши запрошення для приготування місця сопричастя з Богом і одні з одними, ми неодмінно виявлятимемо, що нас оточують знаки, слова і зустрічі, що спрямовують до просторої і вже готової світлиці, «де безперервно звершується таїнство безмежної любові, яка нас підтримує і завжди випереджає нас».

На завершення Папа Лев XIV побажав, щоб Господь допоміг нам бути тими, хто здатний смиренно готувати місце для Його присутності. «І нехай в цій щоденній готовності в нас зростає та спокійна довіра, яка дозволяє нам зустрічати все з вільним серцем. Бо там, де все приготовлено для любові, може по-справжньому розквітнути життя», – підсумував він.