Папа: жоден народ не повинен бути примушений залишити свої землі

Приймаючи на аудієнції делегацію «Chagos Refugees Group», Лев XIV згадує страждання і рішучість, особливо чагоських жінок, у мирній боротьбі за свої права. Папа нагадує, що сильні світу цього повинні поважати найменші і найслабші народи.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ - Ватикан

«Всі народи, навіть найменші та найслабші, повинні користуватися повагою з боку сильних у своїй ідентичності та правах, зокрема у праві жити на своїх землях; і ніхто не може примушувати їх до вигнання», – наголосив Папа Лев XIV, вітаючись з делегацією асоціації «Chagos Refugees Group», яку він 23 серпня прийняв у Ватикані. Вона займається справою поверненням Республіці Маврикій островів Чаґос. Ця справа завершилася в травні 2025 року підписанням Сполученим Королівством договору, який передбачає передачу архіпелагу африканській країні та збереження військової бази США на острові Дієго-Ґарсія в Індійському океані. Свого часу, коли Маврикій отримав незалежність ціною відокремлення зазначених островів, близько двох тисяч людей були змушені до виселення. У нещодавньому рішенні в цій справі Святіший Отець бачить «підбадьорливий знак», який має «символічне значення в поточній міжнародній ситуації».

Лев XIV згадав також про заохочення Папи Франциска продовжувати переговори під час зустрічі, що відбулася в червні 2023 року, і висловив задоволення досягнутою угодою, яка, за його словами, є «важливим кроком на шляху до вашого повернення додому». «Я дякую всім людям з усіх сторін, які, відкривши свої серця, зрозуміли страждання вашого народу і прийшли до цієї угоди», – сказав він, зауваживши, що діалог і пошана до рішень міжнародного права, до чого закликав Папа Франциск після відвідин Маврикія, «зрештою дозволили виправити серйозну несправедливість».

«Я віддаю шану рішучості чагоського народу, і особливо жінок, у мирній боротьбі за свої права», – мовив Лев XIV, висловивши сподівання, що повернення відбуватиметься «за якнайкращих можливих умов». «Ці роки вигнання принесли вам багато страждань, – додав Папа. – Ви пізнали бідність, зневагу та відторгнення. Нехай же Господь, у перспективі кращого майбутнього, зцілить ваші рани і дарує вам благодать прощення тим, хто заподіяв вам зло. Заохочую вас з рішучістю дивитися в майбутнє».