Папа до молоді в Меджуґор’ї: ви не є самотніми паломниками

У посланні учасникам щорічного молодіжного фестивалю в Меджуґор’ї Папа Лев XIV наголосив, що «ми створені для зустрічі, спільної мандрівки та відкриття єдиної мети».

Вікторія Гавалешко – Ватикан

«Підемо в дім Господній» (Пс. 122,1), – таку тему обрали для проведення 36-го Mladifest – Міжнародного фестивалю молоді в Меджуґор’ї, що від 4 по 8 серпня 2025 р. збирає молодих людей, щоби єднатися у спільній молитві та ділитися досвідом християнського життя. Слова привітання його учасникам надіслав Папа Лев XIV, роздумуючи над цінністю справжньої зустрічі у сучасному діджиталізованому світі та над універсальністю мови віри, яка живиться Божою любов’ю.

Краса віри: спільний шлях до Господнього дому

Святіший Отець зауважує, що цьогорічна тема фестивалю говорить молодим людям про «шлях й прагнення, яке рухає нас до Бога, до місця Його оселі, де ми можемо бути справді вдома, бо там нас чекає Його Любов». І щоб ми не заблукали, Ісус сам супроводжує нас і укріплює в дорозі, запевняючи: «Я – дорога» (Йо. 14,6).

Роздумуючи про життєвий шлях людини, Папа цитує слова святого Августина, який розглядає шлях до Господнього дому не як віддалену ціль, а спільну радісну прощу.

«Ходімо, ходімо! – вони кажуть один одному і, так би мовити, запалюючи один одного, утворюють одне полум’я. І це єдине полум’я народжується тоді, коли той, хто говорить, передає іншому вогонь, яким сам горить» (S. Aurelii Augustini, Enarrationes in Psalmos, PL 37, с. 1619).

Говорячи про бачення спільного шляху святого Августина, Папа запевняє молодь у тому, що на життєвій дорозі ми ніколи не йдемо поодинці. За його словами, ми створені для зустрічі, спільної мандрівки та відкриття єдиної мети. «Ніхто не йде на самоті: ми надихаємо одне одного, запалюємо одне одного. Полум’я сердець об'єднується, і стає одним великим світлом, що освітлює шлях. І ви, молоді люди, не є самотніми паломниками. Ця дорога до Господа проходить разом. У цьому полягає краса віри, якою живе Церква!», – пояснює він.

У пошуках справжніх зустрічей за прикладом Марії

Святіший Отець наводить молоді як приклад історію Божої Матері, яка також вирушила в далеку подорож, щоб відбулася зустріч з її родичкою Єлизаветою. Він пригадує учасникам про радість зустрічі, в часі якої Йоан Хреститель зрадів у лоні своєї матері, розпізнавши в лоні Діви Марії живу присутність Господа.

«Наслідуючи приклад Марії, я закликаю вас шукати справжніх зустрічей. Радійте разом і не бійтеся плакати з тими, хто плаче, як каже нам святий Павло», – запрошує Папа.

Далі Наступник апостола Петра, говорячи про культурні чи мовні розбіжності, наголосив на існуванні єдиної мови, яка сильніша за будь-які бар’єри. «Це мова віри, яка живиться Божою любов'ю. Ви всі – члени Його Тіла, яким є Церква: зустрічайтеся, знайомтеся, діліться. Лише так, ідучи разом, підтримуючи та запалюючи одне одного, ми дійдемо до дому Господнього», – пише він.

Прислухатися до запрошення Бога

Також в своєму посланні Папа Лев XIV заохотив молодих людей, які дорогою відчули поклик до богопосвяченого життя або до священства, з довірою прислухатися до нього та не боятися відповісти. Пояснюючи, що «запрошення, яке ви відчуваєте в собі, походить від Бога, який промовляє до наших сердець». За його словами, Боже слово по-справжньому допомагає нам реалізуватися, як людям і християнам.

На завершення Святіший Отець ввіряє молодь Марії, Матері Христа і нашій Матері, бажаючи: «Нехай Пресвята Богородиця підбадьорює і провадить вас на цьому шляху, щоб ви стали вісниками миру і надії».