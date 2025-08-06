Папа до африканських католиків: Церкви має бути маяком надії для народів

Звертаючись із відеопосланням до учасників третього Панафриканського католицького конгресу з богослов’я, суспільного та душпастирського життя, Папа Лев XIV наголосив на важливості чесноти надії. Він заохотив присутніх продовжувати будувати родину місцевих Церков та підтримувати тих, хто живе на периферії.

с. Емілія Вандич, СНДМ – Ватикан

Папа Лев XIV звернувся із відеопосланням до учасників третього Ювілейного Панафриканського католицького конгресу з богослов’я, суспільного та душпастирського життя, що проходить від 5 до 10 серпня 2025 року в Абіджані, Кот-д'Івуар. Святіший Отець висловив подяку організаторам за їхню наполегливу працю в приготуванні цього важливого заходу та запевнив про молитву за єпископів, богословів, душпастирів, молодь і всіх вірних, які зібралися, щоб розмірковувати над майбутнім Церкви в Африці.

Надія наближає нас до Бога

Папа Лев XIV пригадав, що три роки тому, під час другого Конгресу, Папа Франциск говорив про важливість віри. «Тепер, у рамках цьогорічного Ювілею, ми відзначаємо іншу богословську чесноту: надію», – сказав Папа, зауваживши, що «іноді більше уваги приділяється чеснотам віри та любові, проте надія відіграє вирішальну роль у нашому земному паломництві». За словами Єпископа Риму, ця чеснота фактично поєднує дві інші. «У певному сенсі віра і богослов’я дають основу для пізнання Бога, а милосердя – це життя в любові, яким ми насолоджуємося з Ним. Однак, саме завдяки чесноті надії ми прагнемо досягти повноти цього щастя на Небі», – продовжив Наступник святого Петра. Він підкреслив, що надія «надихає нас і підтримує, щоб ми наближалися до Бога дедалі більше, навіть коли стикаємося з життєвими труднощами». Лев XIV зазначив, що «Африка, як і будь-яка інша частина світу, стикається з низкою особливих труднощів». Саме «роль Церкви, за словами Святішого Отця, є бути світлом світу, містом на пагорбі, щоб бути маяком надії для народів».

Долати життєві випробування

Папа зазначив, що в цьому контексті тема Конгресу є особливо актуальною: «Іти разом у надії як Церква, Божа сім’я в Африці». Він підкреслив, що «хоча кожен з нас покликаний плекати свої особисті стосунки з Богом, водночас через наше хрещення ми єднаємося як сини і дочки нашого Небесного Отця». Він наголосив, що «ми маємо відповідальність піклуватися одне про одного». Адже, «сім’я, зазвичай, є першим місцем, де ми отримуємо любов і підтримку, необхідні нам для того, щоб рухатися вперед і долати випробування, які ставить перед нами життя», – продовжив Святіший Отець, закликавши присутніх «продовжувати будувати родину місцевих Церков», особливо підтримуючи тих, хто живе на периферії.

Відкрити серця для Божої любові

Відтак, Папа підкреслив важливість єдності між богослов’ям та душпастирською працею. «Ми повинні жити тим, у що віримо», – сказав Лев XIV підкресливши, що Христос «прийшов не тільки для того, щоб дати нам життя, але й щоб дати його в достатку». Єпископ Риму заохотив учасників Конгресу «працювати разом над реалізацією душпастирських програм, які показують, як вчення Церкви допомагає відкрити серця і розум людей для істини і Божої любові».