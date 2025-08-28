Папа: “цінності”, хай навіть і євангельські, без Христа нездатні змінювати світ

Приймаючи делегацію представників місцевої влади з французького департаменту Валь-де-Марн, Папа Лев XIV заохотив їх бути послідовними у своєму служінні, не відокремлюючи християнське свідчення від політичного служіння.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

Спасіння, яке Ісус здобув для нас своєю смертю та воскресінням, охоплює всі виміри людського життя, а тому християнство не можна применшувати до простої приватної побожності, оскільки воно включає спосіб життя в суспільстві, позначений любов’ю до Бога і до ближнього. Думками про це Папа Лев XIV ділився із делегацією представників місцевого самоврядування та адміністрації департаменту Валь-де-Марн, що в центральній Франції. Під проводом Преосвященного Домініка Бланше, Єпископа Кретея, вони прибули на прощу до Риму. Приймаючи їх у четвер, 28 серпня 2025 р., в Апостольському палаці у Ватикані, Святіший Отець побажав, щоб вони повернулися до виконання своїх щоденних обов’язків «зміцненими в надії», прикладаючись до побудови більш справедливого, більш людяного і братерського світу.

«Ось чому ваш шлях, більше ніж просто особисте збагачення, має велике значення і велику користь для людей, яким ви служите. І це тим більш похвально, оскільки у Франції, через іноді неправильно інтерпретовану світськість, обраним представникам не легко під час виконання громадських обов'язків діяти і приймати рішення відповідно до своєї віри», – сказав Папа.

Христове світло в суспільному служінні

Згадуючи про деякі соціальні проблеми, такі як спалахи насильства, брак безпеки, нестабільність, безробіття, з якими мусять рахуватися депутати, Лев XIV зауважив, що силою християнина є чеснота любові, отримана в Хрещенні. Як навчає Компендіум соціальної доктрини Церкви, цей Божий дар є «силою, спроможною пробуджувати нові шляхи для долання проблем сьогоднішнього світу та щоб зсередини глибинно оновлювати структури». Тому, за словами Святішого Отця, християнський лідер «краще приготований до долання викликів сучасного світу», але «мірою того, наскільки живе нею та свідчить віру, що діє в ньому», наскільки живе свідченням «особистих взаємним з Христом, що просвітлюють і дають для цього силу». «Тож не слід дивуватися, що просування “цінностей”, хай навіть і євангельських, але “позбавлених” Христа, Який є їхнім автором, нездатне перемінювати світ», – додав він.

(@Vatican Media)

Особиста цілісність

Папа заохотив французьких місцевих політиків дедалі більше єднатися з Христом. «В особистості публічного діяча немає розділення: мовляв, з одного – політик, а з іншого – християнин. Є політик, який під поглядом Бога і своєї совісті по-християнському виконує свої завдання і обов'язки!» – наголосив Лев XIV, закликаючи зміцнювати віру, поглиблювати церковне вчення, зокрема, соціальну доктрину, впроваджуючи її в життя. «Її основи в основному співзвучні з людською природою, природним законом, який можуть розпізнати всі, також і нехристияни та невіруючі. Тому не треба боятися пропонувати її та захищати з переконанням: це вчення про спасіння, яке спрямовано на благо кожної людини, на побудову мирного, гармонійного, процвітаючого та примиреного суспільства», – підкреслив Святіший Отець.

Захищати істину

Папа визнав, що «відкрито християнська діяльність державного діяча не дається легко», особливо в деяких суспільствах, де Христос і Його Церква марґіналізовані, а навіть і висміювані. Не бракує також тиску, партійних директив і того, що Папа Франциск називав «ідеологічною колонізацією». Й іноді політикам потрібна мужність, щоб сказати «ні», коли на карту поставлена істина. «Також і тут тільки єдність з Ісусом – розп'ятим Ісусом! – дасть вам цю мужність постраждати в Його ім'я», – підкреслив Лев XIV.