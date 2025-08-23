Папа черницям: оновлювати харизму своїх засновників та бути свідками надії

Приймаючи на аудієнції у Ватикані учасниць Генеральних капітул кількох чернечих згромаджень, Папа Лев XIV заохотив присутніх бути свідками надії та плекати цінності, на зразок Святої Родини з Назарету.

с. Емілія Вандич, СНДМ – Ватикан

В суботу, 23 серпня 2025 року, Папа Лев XIV прийняв на аудієнції у Ватикані учасниць Генеральних капітул чотирьох чернечих інститутів: Згромадження Місіонерок Дочок Святої Родини з Назарету; Згромадження Дочок з Назарету; Згромадження Апостолок Святої Родини; та Сестер Милосердя Святої Марії (відомі як Сестри Доброї Ради). Він зазначив, що час Генеральних Капітул – це моменти благодаті, дар для Церкви, а також для їхніх згромаджень. Папа привітав присутніх Генеральних Настоятельок: тих, хто завершив своє служіння, і тих, хто його розпочинає.

Прагнути майбутніх благ

Лев XIV підкреслив, що зібрання цих чернечих згромаджень відбуваються у Ювілейному році надії. А надія, за словами святого Павла, «не розчаровує, а є плодом випробуваної чесноти і натхненна любов’ю Божою, влитою в наші серця через Святого Духа» (пор. Рим 5, 5). Святіший Отець сказав, що ці слова добре підходять для опису багатства, яке учасниці капітул представляють, а саме «харизматичний дар, який одного дня Утішитель дав їхнім засновницям і засновникам і який продовжує оновлюватися», – промовив Папа, підкресливши, що сестри виявляють вірну і діяльну присутність Господа в історії цих інститутів, а також «чесноту, якою їхні попередники, часто проходячи важкі випробування, відповідали на Божі дари». Це, за словами Єпископа Риму, робить черниць свідками надії, «яка вимагає постійного прагнення до майбутніх благ і якої вони, як богопосвячені особи, покликані бути знаком і пророцтвом».

(@Vatican Media)

Свята Родина – зразок любові

Папа Лев XIV звернув увагу на те, що їхні згромадження мають різне походження та пов’язані із життям їхніх засновників, які мужньо відповіли «так» на покликання. Він зазначив, що «Святий Дух дав їм особливі дари для загального блага, також через натхнення великих шкіл духовності, таких як францисканська та салезіанська». Але спільною рисою для всіх, за словами Папи, є «бажання жити і передавати братам і сестрам цінності Святої Родини з Назарету, вогнища молитви, майстерні любові і зразка святості». Лев XIV наголосив, що «у наш час сім’я, як ніколи раніше, потребує підтримки, сприяння, заохочення: молитвою, прикладом і соціальною діяльністю, готовою допомогти у разі потреби». Він запросив присутніх замислитися над тим, що їхні згромадження «зробили на користь багатьох сімей – дітей, матерів, батьків, літніх людей, молоді, і поновити зобов’язання, щоб, як каже літургія, у наших домівках квітнули “ті самі чесноти і та сама любов, що були у Святій Родині”».

Святіший Отець заохотив присутніх продовжувати справи, довірені їм, «творячи родину» і «перебуваючи поруч із людьми, яким вони допомагають, молитвою, слуханням, порадою, допомогою, щоб плекати і поширювати в різних обставинах, де працюють, дух родини з Назарету».