Директорка Ватиканських музеїв розповіла про картину, подаровану Папі Леву XIV

«Ця зустріч стала нагодою розповісти про нашу дослідницьку та реставраційну діяльність, про збереження спадщини та її поширення, а також про євангелізаційну місію», – зазначила в інтервʼю для ватиканських медіа Барбара Ятта, директорка Ватиканських музеїв, розповідаючи про аудієнцію з Папою Левом, під час якої делегація музеїв подарувала Папі картину «Святий Августин з ангелом».

Paolo Ondarza / Світлана Духович – Ватикан

Як ми вже повідомляли, у суботу, 2 серпня 2025 р., Папа Лев XIV зустрівся з делегацію Ватиканських музеїв. Під час цієї зустрічі йому було передано картину «Святий Августин з ангелом» анонімного римського художника. Цю подію в інтервʼю для ватиканських медіа прокоментувала директорка Ватиканських музеїв Барбара Ятта. «Це була перша більш приватна зустріч з Папою, – розповіла вона, – і це стало нагодою розповісти про нашу дослідницьку та реставраційну діяльність, про збереження спадщини та її поширення, а також про євангелізаційну місію. Ми також запросили його відвідати Ватиканські музеї».

Зустріч Папи Лева XIV з делегацією Ватиканських музеїв (© Musei Vaticani)

«Святіший Отець виглядав дуже уважним, і я зрозуміла, що картина йому дуже сподобалася», – зазначила директорка. «Святий Августин з ангелом» – твір анонімного художника XVIII століття – свідчить про центральну роль Рафаеля в історії мистецтва протягом багатьох століть. Як постать святого Августина, так і постать ангела, який тримає книгу зліва від нього, є точним відтворенням двох постатей, хоча і з різних частин, знаменитої фрески «Диспут про Пресвяті Тайни», виконаної Рафаелем в 1509 році.

Фреска «Диспут про Пресвяті Тайни», Рафаель, 1509 рік

Оскільки автор цієї картини зосередився саме на постаті святого Августина, то, як зазначила Барбара Ятта, «дуже ймовірно, що замовником є августинець. Вона додала, що цей твір можна вважати «августинським у широкому сенсі цього слова».

Раніше картина зберігалася у меблевому фонді Ватикану і була в поганому стані. Протягом кількох місяців над її реставрацією працювала майстриня Лаура Балделлі з Лабораторії реставрації картин і дерев'яних матеріалів Ватиканських музеїв. Директорка Барбара Ятта поділилася, що коли регент Префектури Папського Дому, монсеньйор Леонардо Сап'єнца, запропонував їм вибрати для Святішого Отця картину, що зображує святого Августина, їм на думку одразу спало саме це полотно.