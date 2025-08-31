Шукати

Папа: покора – це сповнена форма свободи, вона є свободою від себе самих

Коментуючи перед проказуванням молитви «Ангел Господній» в останню неділю серпня Ісусову притчу про місця за столом, Папа Лев XIV наголосив на важливості зустрічей в житті, перестерігаючи від небезпеки, пов’язаної з духом суперництва.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

«Приймати гостей розширює простір серця, а гостювати вимагає смирення, щоб увійти в чужий світ. Цими жестами, що зближують, живиться культура зустрічі», – сказав Папа Лев XIV, розпочинаючи свою недільну катехизу 31 серпня 2025 року. Промовляючи з вікна Апостольського палацу у Ватикані до римлян, паломників і туристів, які зібралися опівдні на молитву «Ангел Господній», Святіший Отець коментував розповідь святого євангелиста Луки про те, як Ісуса запросив у гості один з фарисейських начальників. «Перебувати разом за столом, особливо в дні відпочинку чи свята, – це в кожній культурі знак миру й спільності», – підкреслив він.

Стати гостем по-справжньому

Однак, як зауважив Наступник святого Петра, «зустрічатися не завжди дається легко». Євангелист розповідає, що співтрапезники «стежили» за Ісусом, адже найригористичніші тлумачі передання дивилися на Нього з підозрою. Та попри все, зустріч відбулася, бо «Ісус реально наближається», стає гостем по-справжньому та з пошаною. «Він відмовляється від тих хороших манер, які є лише формальністю, щоб уникнути взаємного залучення. Таким чином, у власному стилі, за допомогою притчі, Він описує те, що бачить, і спонукає тих, хто за ним стежить, до роздумів. Він помітив, що існує гонитва за першими місцями. Це відбувається і сьогодні, не в родині, а в ситуаціях, коли важливо “показати себе”; тоді перебування разом перетворюється на суперництво», – сказав Папа.

Покликані до свободи

За словами Лева XIV, збиратися разом за євхаристійною трапезою у день Господній, тобто, в неділю, означає також і для нас «залишити слово Ісусові». «Він охоче стає нашим гостем і може описати нам, як Він нас бачить. Дуже важливо побачити себе Його очима: задуматися над тим, як часто ми зводимо життя до змагання, як ми вибиваємося з сил, щоб отримати якесь визнання, як ми без потреби порівнюємо себе одні з одними. Зупинитися, щоб подумати, дати змогу Слову, яке ставить під сумнів пріоритети, що займають наше серце, потрясти нас: це досвід свободи. Ісус кличе нас до свободи», – наголосив Святіший Отець, зазначивши, що в Євангелії слово «покора» використовується для опису «сповненої форми свободи».

Як пояснив Папа, покора – це «свобода від себе самих». Вона народжується тоді, коли в центрі наших інтересів справді постає Боже Царство та його справедливість, завдяки чому «можемо дивитися далеко». «Ті, хто вивищує себе, як правило, здається, не знайшли нічого цікавішого від себе, і в глибині душі вони дуже невпевнені в собі. Але ті, хто усвідомив, що вони є дуже цінними в очах Бога, хто глибоко відчуває, що є сином або донькою Бога, мають більш важливі речі, якими варто звеличуватися, і мають гідність, яка сяє сама по собі. Вона виходить на перший план, займає перше місце, без зусиль і без стратегій, коли замість того, щоб послуговуватися ситуаціями, ми вчимося служити», – мовив Лев XIV, запрошуючи молитися за те, щоб «Церква була для всіх тренувальним залом покори», тобто, тим домом, де всім завжди раді, «де не здобуваються місця і де Ісус ще може взяти слово, щоб виховувати нас до своєї покори, до своєї свободи».

31 серпня 2025, 12:05

«Ангел Господній» – це молитва, яка тричі проказується кожного дня на спомин вічного таїнства Втілення: в 6-й годині ранку, опівдні та ввечері, приблизно о 18-й. В цей час, зазвичай, звучить церковний дзвін. Її назва походить з перших слів «Ангел Господній благовістив Пречистій Діві Марії…». Вона полягає в короткому прочитанні трьох простих текстів про таїнство Втілення Ісуса Христа та проказуванні молитви «Радуйся, Маріє»\«Богородице Діво». Цю молитву в неділі та свята Папа проказує на площі Святого Петра. Перед цим Папа також виголошує коротке повчання на основі біблійних читань. Після неї Святіший Отець вітає прочан.

Від Пасхи до П’ятидесятниці проказується молитва «Царице Неба», що є молитвою на згадку про Воскресіння Ісуса Христа. В східній традиції у пасхальний період проказують дев’яту пісню Канону Пасхи.

Angelus

Angelus Dómini nuntiávit Mariæ.
Et concépit de Spíritu Sancto.
Ave Maria...

Ecce ancílla Dómini.
Fiat mihi secúndum verbum tuum.
Ave Maria...

Et Verbum caro factum est.
Et habitávit in nobis.
Ave Maria...

Ora pro nobis, sancta Dei génetrix.
Ut digni efficiámur promissiónibus Christi.

Orémus.
Grátiam tuam, quǽsumus, Dómine,
méntibus nostris infunde;
ut qui, Ángelo nuntiánte, Christi Fílii tui incarnatiónem cognóvimus, per passiónem eius et crucem, ad resurrectiónis glóriam perducámur. Per eúndem Christum Dóminum nostrum.

Amen.

Gloria Patri... (ter)
Requiem aeternam...

Benedictio Apostolica seu Papalis

Dominus vobiscum.Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Benedicat vos omnipotens Deus,
Pa ter, et Fi lius, et Spiritus Sanctus.

Amen.

«Ангел Господній»

Ангел Господній благовістив Пречистій Діві Марії.
І Вона зачала від Святого Духа.

Радуйся, Маріє…\ Богородице Діво…

Ось я, Господня Слугиня.
Хай станеться Мені за Твоїм Словом.

Радуйся, Маріє…\ Богородице Діво…

І Слово стало тілом,
І оселилося між нами.

Радуйся, Маріє…\ Богородице Діво…

Молись за нас, Пресвята Богородице Діво.
Щоб ми удостоїлись обітниць Христових.

Молімося:

Просимо, Господи: влий у наші серця свою благодать, щоб ми, які завдяки ангельському благовіщенню пізнали втілення Христа, Твого Сина, через Його страсті та хрест були прилучені до слави воскресіння.

Через Христа, Господа нашого.

Амінь.

Слава Отцю… (тричі)

Вічний упокій подай Господи…

Апостольське чи Папське благословення:

Господь з вами.

І з духом твоїм.

Нехай благословиться ім’я Господнє.

Сьогодні і навіки.

Допомога наша в Господньому імені.

Він створив небо і землю.

Нехай благословить вас Всемогутній Бог, Отець і Син і Святий Дух.

Амінь.