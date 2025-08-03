Папа: ми близькі з молоддю, що страждає від найтяжчих лих, ми поруч з молоддю України

Перед проказуванням молитви «Ангел Господній» у неділю завершення Ювілею молоді Папа Лев XIV закликав юнаків і дівчат бути місіонерами надії, запевнивши в особливій близькості з молоддю, що страждає від війни, згадавши і про українську молодь. Він також нагадав про зустріч у Сеулі, де через два роки відбудеться наступний Світовий День Молоді.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

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Євхаристійне богослужіння, яке Папа Лев XIV у неділю, 3 серпня 2025 р., очолив з нагоди завершення Ювілею молоді, завершилося проказуванням молитви «Ангел Господній». Перед цим Святіший Отець звернувся до присутніх з деякими побажаннями й закликами, та, насамперед, зі словами подяки.

«Господь Ісус присутній серед нас і в нас: все в усіх в Пресвятій Євхаристії. Разом з Ним ми хочемо піднести безмірну подяку Отцеві за дар цих днів вашого Ювілею. Це був водоспад благодаті для Церкви і для всього світу! І це сталося завдяки участі кожного з вас. За це я хочу подякувати кожному з вас, від усього серця», – сказав Папа, присвятивши окрему згадку Марії та Паскаль, паломницям, які «цими днями залишили нас». Він також подякував єпископам, священникам, богопосвяченим особам, вихователям, які супроводжували молодь, а також всім «хто молився за цю подію та духовно брав у ній участь».

Ми поруч із молоддю України

«У єдності з Христом, нашим миром і надією для світу, ми як ніколи близькі з молодими людьми, які страждають від найтяжчих лих, спричинених іншими людьми. Ми – поруч із молоддю Гази, ми – поруч із молоддю України, із молоддю всіх країн, охоплених війною. Мої молоді браття й сестри, ви є знаком того, що інший світ можливий: світ братерства і дружби, де конфлікти вирішуються не зброєю, а діалогом», – вів далі Святіший Отець, наголосивши на тому, що з Христом це є можливим, «з Його любов'ю, з Його прощенням, з силою Його Духа». «Мої дорогі друзі, з'єднані з Ісусом, як гілки з виноградною лозою, ви принесете багато плодів; ви будете сіллю землі, світлом світу; ви будете насінням надії там, де ви живете: у родині, з друзями, у школі, на роботі, у спорті. Насінням надії з Христом, нашою надією», – запевнив Лев XIV.

До зустрічі в Сеулі

Далі Папа зазначив, що після цього Ювілею «паломництво надії» молоді не зупиняється і прямує далі та приведе нас у Азію. Він поновив запрошення, яке Папа Франциск залишив два роки тому в Лісабоні: молодь з усього світу збереться разом з Наступником святого Петра, щоб відзначити Світовий День Молоді, в Сеулі, в Кореї, від 3 до 8 серпня 2027 року. Цей день, як нагадав Лев XIV, матиме тему: «Будьте відважними: я переміг світ» (пор. Ів 16,33).

«Саме надія, яка живе в наших серцях, дає нам силу звіщати перемогу Воскреслого Христа над злом і смертю; і ви, молоді паломники надії, будете свідками цього аж до краю землі. Тому я призначаю вам зустріч у Сеулі: і надалі мріймо разом, надіймося разом! Ввіряймося материнському захисту Пречистої Діви Марії», – закликав Папа, розпочавши проказування молитви «Ангел Господній», після якої уділив благословення.