Шукати

Шукати

Шукати

ukукраїнська
Папа

Папа: ми близькі з молоддю, що страждає від найтяжчих лих, ми поруч з молоддю України

Перед проказуванням молитви «Ангел Господній» у неділю завершення Ювілею молоді Папа Лев XIV закликав юнаків і дівчат бути місіонерами надії, запевнивши в особливій близькості з молоддю, що страждає від війни, згадавши і про українську молодь. Він також нагадав про зустріч у Сеулі, де через два роки відбудеться наступний Світовий День Молоді.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

Євхаристійне богослужіння, яке Папа Лев XIV у неділю, 3 серпня 2025 р., очолив з нагоди завершення Ювілею молоді, завершилося проказуванням молитви «Ангел Господній». Перед цим Святіший Отець звернувся до присутніх з деякими побажаннями й закликами, та, насамперед, зі словами подяки.

«Господь Ісус присутній серед нас і в нас: все в усіх в Пресвятій Євхаристії. Разом з Ним ми хочемо піднести безмірну подяку Отцеві за дар цих днів вашого Ювілею. Це був водоспад благодаті для Церкви і для всього світу! І це сталося завдяки участі кожного з вас. За це я хочу подякувати кожному з вас, від усього серця», – сказав Папа, присвятивши окрему згадку Марії та Паскаль, паломницям, які «цими днями залишили нас». Він також подякував єпископам, священникам, богопосвяченим особам, вихователям, які супроводжували молодь, а також всім «хто молився за цю подію та духовно брав у ній участь».

Ми поруч із молоддю України

«У єдності з Христом, нашим миром і надією для світу, ми як ніколи близькі з молодими людьми, які страждають від найтяжчих лих, спричинених іншими людьми. Ми – поруч із молоддю Гази, ми – поруч із молоддю України, із молоддю всіх країн, охоплених війною. Мої молоді браття й сестри, ви є знаком того, що інший світ можливий: світ братерства і дружби, де конфлікти вирішуються не зброєю, а діалогом», – вів далі Святіший Отець, наголосивши на тому, що з Христом це є можливим, «з Його любов'ю, з Його прощенням, з силою Його Духа». «Мої дорогі друзі, з'єднані з Ісусом, як гілки з виноградною лозою, ви принесете багато плодів; ви будете сіллю землі, світлом світу; ви будете насінням надії там, де ви живете: у родині, з друзями, у школі, на роботі, у спорті. Насінням надії з Христом, нашою надією», – запевнив Лев XIV.

До зустрічі в Сеулі

Далі Папа зазначив, що після цього Ювілею «паломництво надії» молоді не зупиняється і прямує далі та приведе нас у Азію. Він поновив запрошення, яке Папа Франциск залишив два роки тому в Лісабоні: молодь з усього світу збереться разом з Наступником святого Петра, щоб відзначити Світовий День Молоді, в Сеулі, в Кореї, від 3 до 8 серпня 2027 року. Цей день, як нагадав Лев XIV, матиме тему: «Будьте відважними: я переміг світ» (пор. Ів 16,33).

«Саме надія, яка живе в наших серцях, дає нам силу звіщати перемогу Воскреслого Христа над злом і смертю; і ви, молоді паломники надії, будете свідками цього аж до краю землі. Тому я призначаю вам зустріч у Сеулі: і надалі мріймо разом, надіймося разом! Ввіряймося материнському захисту Пречистої Діви Марії», – закликав Папа, розпочавши проказування молитви «Ангел Господній», після якої уділив благословення.

03 серпня 2025, 11:14

«Ангел Господній» – це молитва, яка тричі проказується кожного дня на спомин вічного таїнства Втілення: в 6-й годині ранку, опівдні та ввечері, приблизно о 18-й. В цей час, зазвичай, звучить церковний дзвін. Її назва походить з перших слів «Ангел Господній благовістив Пречистій Діві Марії…». Вона полягає в короткому прочитанні трьох простих текстів про таїнство Втілення Ісуса Христа та проказуванні молитви «Радуйся, Маріє»\«Богородице Діво». Цю молитву в неділі та свята Папа проказує на площі Святого Петра. Перед цим Папа також виголошує коротке повчання на основі біблійних читань. Після неї Святіший Отець вітає прочан.

Від Пасхи до П’ятидесятниці проказується молитва «Царице Неба», що є молитвою на згадку про Воскресіння Ісуса Христа. В східній традиції у пасхальний період проказують дев’яту пісню Канону Пасхи.

Останні 'Ангел Господній' / 'Царице Неба'

Читати все >

Молитися з Папою

Angelus

Angelus Dómini nuntiávit Mariæ.
Et concépit de Spíritu Sancto.
Ave Maria...

Ecce ancílla Dómini.
Fiat mihi secúndum verbum tuum.
Ave Maria...

Et Verbum caro factum est.
Et habitávit in nobis.
Ave Maria...

Ora pro nobis, sancta Dei génetrix.
Ut digni efficiámur promissiónibus Christi.

Orémus.
Grátiam tuam, quǽsumus, Dómine,
méntibus nostris infunde;
ut qui, Ángelo nuntiánte, Christi Fílii tui incarnatiónem cognóvimus, per passiónem eius et crucem, ad resurrectiónis glóriam perducámur. Per eúndem Christum Dóminum nostrum.

Amen.

Gloria Patri... (ter)
Requiem aeternam...

Benedictio Apostolica seu Papalis

Dominus vobiscum.Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Benedicat vos omnipotens Deus,
Pa ter, et Fi lius, et Spiritus Sanctus.

Amen.

«Ангел Господній»

Ангел Господній благовістив Пречистій Діві Марії.
І Вона зачала від Святого Духа.

Радуйся, Маріє…\ Богородице Діво…

Ось я, Господня Слугиня.
Хай станеться Мені за Твоїм Словом.

Радуйся, Маріє…\ Богородице Діво…

І Слово стало тілом,
І оселилося між нами.

Радуйся, Маріє…\ Богородице Діво…

Молись за нас, Пресвята Богородице Діво.
Щоб ми удостоїлись обітниць Христових.

Молімося:

Просимо, Господи: влий у наші серця свою благодать, щоб ми, які завдяки ангельському благовіщенню пізнали втілення Христа, Твого Сина, через Його страсті та хрест були прилучені до слави воскресіння.

Через Христа, Господа нашого.

Амінь.

Слава Отцю… (тричі)

Вічний упокій подай Господи…

Апостольське чи Папське благословення:

Господь з вами.

І з духом твоїм.

Нехай благословиться ім’я Господнє.

Сьогодні і навіки.

Допомога наша в Господньому імені.

Він створив небо і землю.

Нехай благословить вас Всемогутній Бог, Отець і Син і Святий Дух.

Амінь.