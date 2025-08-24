Шукати

Шукати

Шукати

ukукраїнська
2025.08.24 Angelus
Папа

Папа: справжня віра обіймає все життя, спонукаючи любити так, як любив Ісус

Під час недільної зустрічі з паломниками Папа Лев XIV поділився думками про те, якою є віра, що веде до спасіння. Він підкреслив, що замало виконувати обряди, якщо вони не змінюють серце. Здійснення релігійних практик повинно вести нас до діл справедливості та милосердя.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

«Якщо Бог є Отцем любові та милосердя, Який завжди чекає нас з розкритими обіймами, то чому Ісус каже, що двері спасіння є вузькими?» – із пошуків відповіді на це запитання Папа Лев XIV розпочав свої роздуми, якими у неділю, 24 серпня 2025 р., він поділився з учасниками молитви «Ангел Господній», яку опівдні очолив з вікна Апостольського палацу у Ватикані. Спонукою для цього стала відповідь Ісуса на запитання одного зі слухачів: «Господи, чи мало є тих, які спасаються?» – на що Спаситель сказав: «Силкуйтесь увійти через вузькі двері, бо багато хто, кажу вам, буде намагатися ввійти, та не зможе».

Вчинки і серце

Як підкреслив Святіший Отець, Ісус цими словами «не хоче знеохотити нас». Його слова призначені на те, щоби потрясти тих, хто думає, що вже є спасенними, тобто, лише через те, що виконують релігійні практики, почуваються безпечно. «Насправді вони не зрозуміли, що замало виконувати релігійні обряди, якщо вони не змінюють серце: Господь не хоче культу, відокремленого від життя, і не схвалює жертви та молитви, якщо вони не ведуть нас до життя в любові до ближніх і до сповнення справедливості», – сказав Папа, зауваживши, що Ісус перестерігає, що ті, які нахвалятимуться, що їли та пили з Ним, що слухали Його повчання, ставши перед Господом, почують: «Відійдіть від мене геть, ви, що чините беззаконня».

Автентична віра

За словами Наступника святого Петра, йдеться про «чудову провокацію». Адже в той час, як ми, іноді, схильні судити тих, хто далеко від віри, Ісус підважує «почуття безпеки віруючих». Він каже, що недостатньо визнавати віру словами, їсти й пити з Ним, звершуючи Пресвяту Євхаристію, чи добре знати християнське вчення. «Наша віра є справжньою, коли вона обіймає все наше життя, коли стає критерієм для наших рішень, коли робить нас людьми, які роблять добро і ризикують в любові, так як це зробив Ісус; Він не обрав легку дорогу успіху чи влади, але, щоб спасти нас, полюбив нас настільки, що пройшов “вузькими дверима” хреста. Він – міра нашої віри, Він – двері, через які ми повинні пройти, щоб бути спасенними, живучи Його ж любов'ю і стаючи, в нашому житті, знаряддям справедливості та миру», – сказав Лев XIV.

Безмежне серце Бога

Як зауважив Святіший Отець, це може вимагати іноді важких і непопулярних рішень, боротися проти власного егоїзму, залишатися витривалим у доброму там, де здається, що переважає логіка зла. «Але переступивши через цей поріг, відкриємо, що життя по-новому навстіж розкривається перед нами, й уже відтепер увійдемо в просторе серце Бога, в радість вічного свята, яке Він приготував для нас», – мовив Лев XIV, запрошуючи піднести молитву до Пречистої Діви Марії, щоб Вона допомагала нам сміливо входити через «вузькі двері» Євангелія, щоб «ми могли з радістю відкритися на ширину любові Бога Отця».

24 серпня 2025, 12:06

«Ангел Господній» – це молитва, яка тричі проказується кожного дня на спомин вічного таїнства Втілення: в 6-й годині ранку, опівдні та ввечері, приблизно о 18-й. В цей час, зазвичай, звучить церковний дзвін. Її назва походить з перших слів «Ангел Господній благовістив Пречистій Діві Марії…». Вона полягає в короткому прочитанні трьох простих текстів про таїнство Втілення Ісуса Христа та проказуванні молитви «Радуйся, Маріє»\«Богородице Діво». Цю молитву в неділі та свята Папа проказує на площі Святого Петра. Перед цим Папа також виголошує коротке повчання на основі біблійних читань. Після неї Святіший Отець вітає прочан.

Від Пасхи до П’ятидесятниці проказується молитва «Царице Неба», що є молитвою на згадку про Воскресіння Ісуса Христа. В східній традиції у пасхальний період проказують дев’яту пісню Канону Пасхи.

Останні 'Ангел Господній' / 'Царице Неба'

Читати все >

Молитися з Папою

Angelus

Angelus Dómini nuntiávit Mariæ.
Et concépit de Spíritu Sancto.
Ave Maria...

Ecce ancílla Dómini.
Fiat mihi secúndum verbum tuum.
Ave Maria...

Et Verbum caro factum est.
Et habitávit in nobis.
Ave Maria...

Ora pro nobis, sancta Dei génetrix.
Ut digni efficiámur promissiónibus Christi.

Orémus.
Grátiam tuam, quǽsumus, Dómine,
méntibus nostris infunde;
ut qui, Ángelo nuntiánte, Christi Fílii tui incarnatiónem cognóvimus, per passiónem eius et crucem, ad resurrectiónis glóriam perducámur. Per eúndem Christum Dóminum nostrum.

Amen.

Gloria Patri... (ter)
Requiem aeternam...

Benedictio Apostolica seu Papalis

Dominus vobiscum.Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Benedicat vos omnipotens Deus,
Pa ter, et Fi lius, et Spiritus Sanctus.

Amen.

«Ангел Господній»

Ангел Господній благовістив Пречистій Діві Марії.
І Вона зачала від Святого Духа.

Радуйся, Маріє…\ Богородице Діво…

Ось я, Господня Слугиня.
Хай станеться Мені за Твоїм Словом.

Радуйся, Маріє…\ Богородице Діво…

І Слово стало тілом,
І оселилося між нами.

Радуйся, Маріє…\ Богородице Діво…

Молись за нас, Пресвята Богородице Діво.
Щоб ми удостоїлись обітниць Христових.

Молімося:

Просимо, Господи: влий у наші серця свою благодать, щоб ми, які завдяки ангельському благовіщенню пізнали втілення Христа, Твого Сина, через Його страсті та хрест були прилучені до слави воскресіння.

Через Христа, Господа нашого.

Амінь.

Слава Отцю… (тричі)

Вічний упокій подай Господи…

Апостольське чи Папське благословення:

Господь з вами.

І з духом твоїм.

Нехай благословиться ім’я Господнє.

Сьогодні і навіки.

Допомога наша в Господньому імені.

Він створив небо і землю.

Нехай благословить вас Всемогутній Бог, Отець і Син і Святий Дух.

Амінь.