Папа: справжня віра обіймає все життя, спонукаючи любити так, як любив Ісус

Під час недільної зустрічі з паломниками Папа Лев XIV поділився думками про те, якою є віра, що веде до спасіння. Він підкреслив, що замало виконувати обряди, якщо вони не змінюють серце. Здійснення релігійних практик повинно вести нас до діл справедливості та милосердя.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

«Якщо Бог є Отцем любові та милосердя, Який завжди чекає нас з розкритими обіймами, то чому Ісус каже, що двері спасіння є вузькими?» – із пошуків відповіді на це запитання Папа Лев XIV розпочав свої роздуми, якими у неділю, 24 серпня 2025 р., він поділився з учасниками молитви «Ангел Господній», яку опівдні очолив з вікна Апостольського палацу у Ватикані. Спонукою для цього стала відповідь Ісуса на запитання одного зі слухачів: «Господи, чи мало є тих, які спасаються?» – на що Спаситель сказав: «Силкуйтесь увійти через вузькі двері, бо багато хто, кажу вам, буде намагатися ввійти, та не зможе».

Вчинки і серце

Як підкреслив Святіший Отець, Ісус цими словами «не хоче знеохотити нас». Його слова призначені на те, щоби потрясти тих, хто думає, що вже є спасенними, тобто, лише через те, що виконують релігійні практики, почуваються безпечно. «Насправді вони не зрозуміли, що замало виконувати релігійні обряди, якщо вони не змінюють серце: Господь не хоче культу, відокремленого від життя, і не схвалює жертви та молитви, якщо вони не ведуть нас до життя в любові до ближніх і до сповнення справедливості», – сказав Папа, зауваживши, що Ісус перестерігає, що ті, які нахвалятимуться, що їли та пили з Ним, що слухали Його повчання, ставши перед Господом, почують: «Відійдіть від мене геть, ви, що чините беззаконня».

Автентична віра

За словами Наступника святого Петра, йдеться про «чудову провокацію». Адже в той час, як ми, іноді, схильні судити тих, хто далеко від віри, Ісус підважує «почуття безпеки віруючих». Він каже, що недостатньо визнавати віру словами, їсти й пити з Ним, звершуючи Пресвяту Євхаристію, чи добре знати християнське вчення. «Наша віра є справжньою, коли вона обіймає все наше життя, коли стає критерієм для наших рішень, коли робить нас людьми, які роблять добро і ризикують в любові, так як це зробив Ісус; Він не обрав легку дорогу успіху чи влади, але, щоб спасти нас, полюбив нас настільки, що пройшов “вузькими дверима” хреста. Він – міра нашої віри, Він – двері, через які ми повинні пройти, щоб бути спасенними, живучи Його ж любов'ю і стаючи, в нашому житті, знаряддям справедливості та миру», – сказав Лев XIV.

Безмежне серце Бога

Як зауважив Святіший Отець, це може вимагати іноді важких і непопулярних рішень, боротися проти власного егоїзму, залишатися витривалим у доброму там, де здається, що переважає логіка зла. «Але переступивши через цей поріг, відкриємо, що життя по-новому навстіж розкривається перед нами, й уже відтепер увійдемо в просторе серце Бога, в радість вічного свята, яке Він приготував для нас», – мовив Лев XIV, запрошуючи піднести молитву до Пречистої Діви Марії, щоб Вона допомагала нам сміливо входити через «вузькі двері» Євангелія, щоб «ми могли з радістю відкритися на ширину любові Бога Отця».