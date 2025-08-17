Шукати

Папа: діяти в правді коштує, бо є ті, хто обирає брехню, та це не має знеохочувати

У своїх роздумах перед проказуванням молитви «Ангел Господній» Папа Лев XIV поділився думками про те, що добро не завжди знаходить позитивну відповідь у світу, бо може заважати тим, хто не приймає його красу. Однак, Ісус заохочує залишатися вірними істині в любові.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

Місія Ісуса, а також Його послідовників, не вистелена пелюстками, але є «знаком протиріччя». На це, як зазначив Папа Лев XIV, вказують слова Ісуса, записані в 12-й главі Євангелії від Луки, коли Він говорить про те, що прийшов кинути вогонь на землю.

Несприйняття послання любові

Промовляючи до кількох тисяч паломників, які в неділю, 17 серпня 2025 р., зібралися опівдні на молитву «Ангел Господній» на площі Свободи в Кастель-Ґандольфо, розташованій перед Апостольським палацом літньої папської резиденції, Святіший Отець підкреслив, що цими словами Господь передвіщає те, що Йому доведеться пережити в Єрусалимі. Там його заарештують, ображатимуть, битимуть, розіпнуть. Його послання, «хоч і говорить про любов і справедливість», буде відкинуте, а провідники народу «з жорстокістю реагуватимуть на Його проповідь». «Зрештою, багато спільнот, до яких звертався євангелист Лука у своїх писаннях, переживали такий же досвід, – пояснив Папа. – Це були, як розповідають нам Діяння Апостолів, мирні громади, які, попри свої обмеження, старалися якнайкраще втілювати в життя Вчителеве послання любові. Проте вони зазнавали переслідувань».

Все це, як зазначив Святіший Отець, нагадує нам про те, що добро не завжди зустрічає позитивну відповідь, ба більше, саме через те, що «його краса заважає» тим, хто його не приймає, той, хто його чинить, «натикається на жорстку опозицію». «Діяти в правді коштує, тому що в світі є ті, хто обирає брехню, і тому що диявол, користуючись цим, часто намагається перешкоджати діянням добрих», – мовив Лев XIV.

За прикладом мучеників

Ісус же, за словами Папи, заохочує нас, не піддаватися, з Його допомогою, цій ментальності, але й далі діяти для добра, нашого та всіх. «Він закликає нас не відповідати на сваволю помстою, а залишатися вірними істині в любові. Мученики дають цьому свідчення, проливаючи кров за віру, але і ми, за інших обставин і у відмінний спосіб, можемо їх наслідувати», – сказав Святіший Отець, наводячи як приклад ціну зусиль добрих батьків, які хочуть добре виховати своїх дітей: раніше чи пізніше вони мусітимуть зуміти сказати «ні», зробити зауваження, а це викликатиме страждання. Це ж, за його словами, стосується вчителя, духовної особи, політика, «що постановляють чесно сповнити свою місію», як і кожного, хто «старається послідовно, згідно з євангельським вченням, виконувати свої обов’язки». «Разом просімо Марію, Царицю мучеників, щоб допомагала нам бути за будь-яких обставин вірними та сміливими свідками Її Сина, та підтримувати братів і сестер, які сьогодні через віру зазнають страждань», – закликав Лев XIV, розпочавши проказування молитви «Ангел Господній».

17 серпня 2025, 12:07

«Ангел Господній» – це молитва, яка тричі проказується кожного дня на спомин вічного таїнства Втілення: в 6-й годині ранку, опівдні та ввечері, приблизно о 18-й. В цей час, зазвичай, звучить церковний дзвін. Її назва походить з перших слів «Ангел Господній благовістив Пречистій Діві Марії…». Вона полягає в короткому прочитанні трьох простих текстів про таїнство Втілення Ісуса Христа та проказуванні молитви «Радуйся, Маріє»\«Богородице Діво». Цю молитву в неділі та свята Папа проказує на площі Святого Петра. Перед цим Папа також виголошує коротке повчання на основі біблійних читань. Після неї Святіший Отець вітає прочан.

Від Пасхи до П’ятидесятниці проказується молитва «Царице Неба», що є молитвою на згадку про Воскресіння Ісуса Христа. В східній традиції у пасхальний період проказують дев’яту пісню Канону Пасхи.

Молитися з Папою

Angelus

Angelus Dómini nuntiávit Mariæ.
Et concépit de Spíritu Sancto.
Ave Maria...

Ecce ancílla Dómini.
Fiat mihi secúndum verbum tuum.
Ave Maria...

Et Verbum caro factum est.
Et habitávit in nobis.
Ave Maria...

Ora pro nobis, sancta Dei génetrix.
Ut digni efficiámur promissiónibus Christi.

Orémus.
Grátiam tuam, quǽsumus, Dómine,
méntibus nostris infunde;
ut qui, Ángelo nuntiánte, Christi Fílii tui incarnatiónem cognóvimus, per passiónem eius et crucem, ad resurrectiónis glóriam perducámur. Per eúndem Christum Dóminum nostrum.

Amen.

Gloria Patri... (ter)
Requiem aeternam...

Benedictio Apostolica seu Papalis

Dominus vobiscum.Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Benedicat vos omnipotens Deus,
Pa ter, et Fi lius, et Spiritus Sanctus.

Amen.

«Ангел Господній»

Ангел Господній благовістив Пречистій Діві Марії.
І Вона зачала від Святого Духа.

Радуйся, Маріє…\ Богородице Діво…

Ось я, Господня Слугиня.
Хай станеться Мені за Твоїм Словом.

Радуйся, Маріє…\ Богородице Діво…

І Слово стало тілом,
І оселилося між нами.

Радуйся, Маріє…\ Богородице Діво…

Молись за нас, Пресвята Богородице Діво.
Щоб ми удостоїлись обітниць Христових.

Молімося:

Просимо, Господи: влий у наші серця свою благодать, щоб ми, які завдяки ангельському благовіщенню пізнали втілення Христа, Твого Сина, через Його страсті та хрест були прилучені до слави воскресіння.

Через Христа, Господа нашого.

Амінь.

Слава Отцю… (тричі)

Вічний упокій подай Господи…

Апостольське чи Папське благословення:

Господь з вами.

І з духом твоїм.

Нехай благословиться ім’я Господнє.

Сьогодні і навіки.

Допомога наша в Господньому імені.

Він створив небо і землю.

Нехай благословить вас Всемогутній Бог, Отець і Син і Святий Дух.

Амінь.