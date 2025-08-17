Папа: діяти в правді коштує, бо є ті, хто обирає брехню, та це не має знеохочувати

У своїх роздумах перед проказуванням молитви «Ангел Господній» Папа Лев XIV поділився думками про те, що добро не завжди знаходить позитивну відповідь у світу, бо може заважати тим, хто не приймає його красу. Однак, Ісус заохочує залишатися вірними істині в любові.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

Місія Ісуса, а також Його послідовників, не вистелена пелюстками, але є «знаком протиріччя». На це, як зазначив Папа Лев XIV, вказують слова Ісуса, записані в 12-й главі Євангелії від Луки, коли Він говорить про те, що прийшов кинути вогонь на землю.

Несприйняття послання любові

Промовляючи до кількох тисяч паломників, які в неділю, 17 серпня 2025 р., зібралися опівдні на молитву «Ангел Господній» на площі Свободи в Кастель-Ґандольфо, розташованій перед Апостольським палацом літньої папської резиденції, Святіший Отець підкреслив, що цими словами Господь передвіщає те, що Йому доведеться пережити в Єрусалимі. Там його заарештують, ображатимуть, битимуть, розіпнуть. Його послання, «хоч і говорить про любов і справедливість», буде відкинуте, а провідники народу «з жорстокістю реагуватимуть на Його проповідь». «Зрештою, багато спільнот, до яких звертався євангелист Лука у своїх писаннях, переживали такий же досвід, – пояснив Папа. – Це були, як розповідають нам Діяння Апостолів, мирні громади, які, попри свої обмеження, старалися якнайкраще втілювати в життя Вчителеве послання любові. Проте вони зазнавали переслідувань».

Все це, як зазначив Святіший Отець, нагадує нам про те, що добро не завжди зустрічає позитивну відповідь, ба більше, саме через те, що «його краса заважає» тим, хто його не приймає, той, хто його чинить, «натикається на жорстку опозицію». «Діяти в правді коштує, тому що в світі є ті, хто обирає брехню, і тому що диявол, користуючись цим, часто намагається перешкоджати діянням добрих», – мовив Лев XIV.

За прикладом мучеників

Ісус же, за словами Папи, заохочує нас, не піддаватися, з Його допомогою, цій ментальності, але й далі діяти для добра, нашого та всіх. «Він закликає нас не відповідати на сваволю помстою, а залишатися вірними істині в любові. Мученики дають цьому свідчення, проливаючи кров за віру, але і ми, за інших обставин і у відмінний спосіб, можемо їх наслідувати», – сказав Святіший Отець, наводячи як приклад ціну зусиль добрих батьків, які хочуть добре виховати своїх дітей: раніше чи пізніше вони мусітимуть зуміти сказати «ні», зробити зауваження, а це викликатиме страждання. Це ж, за його словами, стосується вчителя, духовної особи, політика, «що постановляють чесно сповнити свою місію», як і кожного, хто «старається послідовно, згідно з євангельським вченням, виконувати свої обов’язки». «Разом просімо Марію, Царицю мучеників, щоб допомагала нам бути за будь-яких обставин вірними та сміливими свідками Її Сина, та підтримувати братів і сестер, які сьогодні через віру зазнають страждань», – закликав Лев XIV, розпочавши проказування молитви «Ангел Господній».