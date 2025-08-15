Шукати

2025.08.15 Angelus
Папа: Внебовзята Діва Марія – ікона надії для паломників історією

Перед проказуванням молитви «Ангел Господній» в урочистість Внебовзяття Пречистої Діви Марії Папа Лев XIV нагадав про те, що метою нашого земного паломництва є Бог, Який прийняв наше тіло й забрав його «на небо», а тому це таїнство невіддільне від Його Матері, Пресвятої Богородиці.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

«Марія, Яку воскреслий Христос забрав із Собою у славу з тілом і душею, сяє як ікона надії для своїх дітей, що паломничають історією», – сказав Папа Лев XIV перед проказуванням молитви «Ангел Господній» в урочистість Внебовзяття Пречистої Діви Марії. Після Святої Меси, яку він у п’ятницю, 15 серпня 2025 р., відслужив у парафіяльному храмі святого Томмазо з Вілланови в Кастель-Ґандольфо, опівдні Святіший Отець ще раз зустрівся з вірними на розташованій поруч площі Свободи, промовляючи з порога Апостольського палацу літньої резиденції Вселенських Архиєреїв. Відправною точкою для його роздумів стали слова з документа Другого Ватиканського Собору Lumen gentium: «А тим часом Мати Ісусова, – Яка на небесах уже прославлена з тілом та душею і є прообразом та началом тієї Церкви, що звершиться в будучому віці, – також і на цій землі сяє мандрівному людові Божому знаменням непохитної надії та розради, аж поки настане день Господній».

Божа благодать виходить нам назустріч

Як зауважив Наступник святого Петра, ця істина віри «досконало співзвучна» з темою Ювілейного року, який ми переживаємо: «Паломники надії». «Паломникові потрібна мета, яка скеровує його подорож: прекрасна, приваблива мета, яка направляє його кроки та підбадьорює, коли він втомився, яка завжди відроджує в його серці прагнення та надію. На життєвій дорозі такою метою є Бог, безмежна і вічна Любов, повнота життя, миру, радості, всякого добра. Людське серце тягнеться до такої краси і не буде щасливе, поки не знайде її; і справді, воно ризикує не знайти її, якщо заблукає в “темному лісі” зла і гріха», – сказав Святіший Отець, наголошуючи, що ми отримали благодать: Бог вийшов нам назустріч, взяв на Себе наше тіло, зроблене з землі, та забрав із Собою, як ми символічно кажемо, «на небо», тобто, «у Бога».

Як підкреслив Папа, від цього таїнства Ісуса Христа, «втіленого, умерлого та воскреслого задля нашого спасіння», невіддільним є таїнство Марії, «жінки, від Якої Божий Син взяв тіло», і таїнство Церкви, «містичного Христового тіла». «Йдеться про одне і те ж таїнство любові, а отже, і свободи. Як Ісус сказав “так”, так і Марія сказала “так”, повіривши Господньому слову. І все Її життя було паломництвом надії разом з Божим і Її Сином, паломництвом, яке через хрест і воскресіння привело Її на батьківщину, в обійми Бога», – сказав Лев XIV, заохочуючи слухачів, чи в особистому, а чи в родинному або спільнотному паломництві, особливо в моменти, коли «надходять хмари», а дорога «стає непевною і важкою», підносити погляд вгору, «дивитися на Неї, нашу Матір», і тоді «знайдемо надію, яка не розчарує».


15 серпня 2025, 12:07

«Ангел Господній» – це молитва, яка тричі проказується кожного дня на спомин вічного таїнства Втілення: в 6-й годині ранку, опівдні та ввечері, приблизно о 18-й. В цей час, зазвичай, звучить церковний дзвін. Її назва походить з перших слів «Ангел Господній благовістив Пречистій Діві Марії…». Вона полягає в короткому прочитанні трьох простих текстів про таїнство Втілення Ісуса Христа та проказуванні молитви «Радуйся, Маріє»\«Богородице Діво». Цю молитву в неділі та свята Папа проказує на площі Святого Петра. Перед цим Папа також виголошує коротке повчання на основі біблійних читань. Після неї Святіший Отець вітає прочан.

Від Пасхи до П’ятидесятниці проказується молитва «Царице Неба», що є молитвою на згадку про Воскресіння Ісуса Христа. В східній традиції у пасхальний період проказують дев’яту пісню Канону Пасхи.

Angelus

Angelus Dómini nuntiávit Mariæ.
Et concépit de Spíritu Sancto.
Ave Maria...

Ecce ancílla Dómini.
Fiat mihi secúndum verbum tuum.
Ave Maria...

Et Verbum caro factum est.
Et habitávit in nobis.
Ave Maria...

Ora pro nobis, sancta Dei génetrix.
Ut digni efficiámur promissiónibus Christi.

Orémus.
Grátiam tuam, quǽsumus, Dómine,
méntibus nostris infunde;
ut qui, Ángelo nuntiánte, Christi Fílii tui incarnatiónem cognóvimus, per passiónem eius et crucem, ad resurrectiónis glóriam perducámur. Per eúndem Christum Dóminum nostrum.

Amen.

Gloria Patri... (ter)
Requiem aeternam...

Benedictio Apostolica seu Papalis

Dominus vobiscum.Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Benedicat vos omnipotens Deus,
Pa ter, et Fi lius, et Spiritus Sanctus.

Amen.

«Ангел Господній»

Ангел Господній благовістив Пречистій Діві Марії.
І Вона зачала від Святого Духа.

Радуйся, Маріє…\ Богородице Діво…

Ось я, Господня Слугиня.
Хай станеться Мені за Твоїм Словом.

Радуйся, Маріє…\ Богородице Діво…

І Слово стало тілом,
І оселилося між нами.

Радуйся, Маріє…\ Богородице Діво…

Молись за нас, Пресвята Богородице Діво.
Щоб ми удостоїлись обітниць Христових.

Молімося:

Просимо, Господи: влий у наші серця свою благодать, щоб ми, які завдяки ангельському благовіщенню пізнали втілення Христа, Твого Сина, через Його страсті та хрест були прилучені до слави воскресіння.

Через Христа, Господа нашого.

Амінь.

Слава Отцю… (тричі)

Вічний упокій подай Господи…

Апостольське чи Папське благословення:

Господь з вами.

І з духом твоїм.

Нехай благословиться ім’я Господнє.

Сьогодні і навіки.

Допомога наша в Господньому імені.

Він створив небо і землю.

Нехай благословить вас Всемогутній Бог, Отець і Син і Святий Дух.

Амінь.