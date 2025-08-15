Папа: Внебовзята Діва Марія – ікона надії для паломників історією

Перед проказуванням молитви «Ангел Господній» в урочистість Внебовзяття Пречистої Діви Марії Папа Лев XIV нагадав про те, що метою нашого земного паломництва є Бог, Який прийняв наше тіло й забрав його «на небо», а тому це таїнство невіддільне від Його Матері, Пресвятої Богородиці.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

«Марія, Яку воскреслий Христос забрав із Собою у славу з тілом і душею, сяє як ікона надії для своїх дітей, що паломничають історією», – сказав Папа Лев XIV перед проказуванням молитви «Ангел Господній» в урочистість Внебовзяття Пречистої Діви Марії. Після Святої Меси, яку він у п’ятницю, 15 серпня 2025 р., відслужив у парафіяльному храмі святого Томмазо з Вілланови в Кастель-Ґандольфо, опівдні Святіший Отець ще раз зустрівся з вірними на розташованій поруч площі Свободи, промовляючи з порога Апостольського палацу літньої резиденції Вселенських Архиєреїв. Відправною точкою для його роздумів стали слова з документа Другого Ватиканського Собору Lumen gentium: «А тим часом Мати Ісусова, – Яка на небесах уже прославлена з тілом та душею і є прообразом та началом тієї Церкви, що звершиться в будучому віці, – також і на цій землі сяє мандрівному людові Божому знаменням непохитної надії та розради, аж поки настане день Господній».

Божа благодать виходить нам назустріч

Як зауважив Наступник святого Петра, ця істина віри «досконало співзвучна» з темою Ювілейного року, який ми переживаємо: «Паломники надії». «Паломникові потрібна мета, яка скеровує його подорож: прекрасна, приваблива мета, яка направляє його кроки та підбадьорює, коли він втомився, яка завжди відроджує в його серці прагнення та надію. На життєвій дорозі такою метою є Бог, безмежна і вічна Любов, повнота життя, миру, радості, всякого добра. Людське серце тягнеться до такої краси і не буде щасливе, поки не знайде її; і справді, воно ризикує не знайти її, якщо заблукає в “темному лісі” зла і гріха», – сказав Святіший Отець, наголошуючи, що ми отримали благодать: Бог вийшов нам назустріч, взяв на Себе наше тіло, зроблене з землі, та забрав із Собою, як ми символічно кажемо, «на небо», тобто, «у Бога».

Як підкреслив Папа, від цього таїнства Ісуса Христа, «втіленого, умерлого та воскреслого задля нашого спасіння», невіддільним є таїнство Марії, «жінки, від Якої Божий Син взяв тіло», і таїнство Церкви, «містичного Христового тіла». «Йдеться про одне і те ж таїнство любові, а отже, і свободи. Як Ісус сказав “так”, так і Марія сказала “так”, повіривши Господньому слову. І все Її життя було паломництвом надії разом з Божим і Її Сином, паломництвом, яке через хрест і воскресіння привело Її на батьківщину, в обійми Бога», – сказав Лев XIV, заохочуючи слухачів, чи в особистому, а чи в родинному або спільнотному паломництві, особливо в моменти, коли «надходять хмари», а дорога «стає непевною і важкою», підносити погляд вгору, «дивитися на Неї, нашу Матір», і тоді «знайдемо надію, яка не розчарує».