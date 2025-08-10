Шукати

2025.08.10 Angelus
Папа: діла милосердя – найнадійніший «банк», в який варто «інвестувати» своє життя

Заклик не втрачати нагоди для вияву любові прозвучав з уст Папи Лева XIV під час недільної зустрічі з паломниками, з якими він поділився деякими думками над словами Ісуса, Який заохочує нагромаджувати скарби на небі, де злодій не підкопує і не приходить, щоб украсти.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

«Продайте ваше майно, роздайте милостиню», – закликає Ісус, слова Якого святий євангелист Лука наводить у 12-й главі своєї Євангелії. Як зазначив Папа Лев XIV перед проказуванням молитви «Ангел Господній» у неділю, 10 серпня 2025 р., цей євангельський уривок заохочує нас замислитися «над тим, як інвестувати скарб нашого життя».

Призначення Божих дарів

Як зазначив Святіший Отець, промовляючи з вікна Апостольського палацу у Ватикані, Ісус закликає нас «не затримувати для себе дари, які нам дав Бог, але великодушно вкладати їх задля добра інших, особливо тих, хто найбільше потребує нашої допомоги». «Йдеться не лише про те, щоб ділитися матеріальними речами, які є в нашому розпорядженні, але й про те, щоб вкладати наші вміння, наш час, нашу любов, нашу присутність, нашу емпатію. Словом, усе те, що робить кожного з нас у Божих задумах унікальним, безцінним унікальним активом, живим, пульсуючим капіталом, який, щоб зростати, вимагає обробітку та інвестування, інакше він висихає і знецінюється. Або ж втрачається, віддаючись на милість тих, хто, як злодій, привласнює його, щоб просто зробити об'єктом споживання», – пояснив Наступник святого Петра, підкреслюючи, що Божий дар, яким є ми, «не призначений для такого кінця». Він потребує «простору, свободи, стосунків, щоб сповнитися та виразитися», тобто, «потребує любові», яка єдина «перетворює та ушляхетнює кожен аспект нашого життя, дедалі більше уподібнюючи нас до Бога». Тож, за словами Папи, Ісус не випадково говорить про це, прямуючи до Єрусалиму, де через хресну жертву принесе Себе в дар задля нашого спасіння.

Не втрачати нагоди для любові

«Діла милосердя – це найбезпечніший і найприбутковіший банк, якому можна довірити скарб нашого існування, бо там, як вчить нас Євангеліє, з “двома лептами” навіть бідна вдова стає найбагатшою людиною у світі», – вів далі Лев XIV, наводячи слова святого Августина, який у своїх роздумах про це писав: «Людина вже була б задоволена, якби з фунта бронзи отримала фунт срібла, або з фунта срібла – фунт золота; але з того, що ми віддаємо, отримуємо щось справді інше, не золото чи срібло, а вічне життя», – пояснюючи це: «Те, що дається, переміниться, бо переміниться той, хто дає».

Щоб допомогти зрозуміти, про що йдеться, Святіший Отець навів приклад мами, яка пригортає своїх дітей. «Чи ж не є вона в цей момент найпрекраснішою та найбагатшою людиною на світі?» – запитав він, додаючи: «Або ж двоє наречених, коли перебувають разом, чи ж не почуваються вони королем і королевою?». Таких прикладів, за його словами, можемо знайти багато, а тому він заохочує «в сімʼї, в парафії, в школі чи на роботі», де б ми не були, «стараймося не змарнувати жодну нагоду, щоб любити». Саме до цієї пильності нас закликає Ісус, тобто, «звикнути були уважними, готовими, чутливими одні до одних».

«Сестри й браття, ввіряймо це прагнення і ці зусилля Пресвятій Марії: нехай же Вона, Ранкова Зоря, допоможе нам бути у світі, позначеному багатьма поділами, “вартовими” милосердя та миру, як навчав нас святий Іван Павло ІІ і як це в чудовий спосіб продемонструвала молодь, що побувала в Римі з нагоди Ювілею», – заохотив Лев XIV, розпочавши проказування молитви «Ангел Господній».

10 серпня 2025, 12:07

«Ангел Господній» – це молитва, яка тричі проказується кожного дня на спомин вічного таїнства Втілення: в 6-й годині ранку, опівдні та ввечері, приблизно о 18-й. В цей час, зазвичай, звучить церковний дзвін. Її назва походить з перших слів «Ангел Господній благовістив Пречистій Діві Марії…». Вона полягає в короткому прочитанні трьох простих текстів про таїнство Втілення Ісуса Христа та проказуванні молитви «Радуйся, Маріє»\«Богородице Діво». Цю молитву в неділі та свята Папа проказує на площі Святого Петра. Перед цим Папа також виголошує коротке повчання на основі біблійних читань. Після неї Святіший Отець вітає прочан.

Від Пасхи до П’ятидесятниці проказується молитва «Царице Неба», що є молитвою на згадку про Воскресіння Ісуса Христа. В східній традиції у пасхальний період проказують дев’яту пісню Канону Пасхи.

Молитися з Папою

Angelus

Angelus Dómini nuntiávit Mariæ.
Et concépit de Spíritu Sancto.
Ave Maria...

Ecce ancílla Dómini.
Fiat mihi secúndum verbum tuum.
Ave Maria...

Et Verbum caro factum est.
Et habitávit in nobis.
Ave Maria...

Ora pro nobis, sancta Dei génetrix.
Ut digni efficiámur promissiónibus Christi.

Orémus.
Grátiam tuam, quǽsumus, Dómine,
méntibus nostris infunde;
ut qui, Ángelo nuntiánte, Christi Fílii tui incarnatiónem cognóvimus, per passiónem eius et crucem, ad resurrectiónis glóriam perducámur. Per eúndem Christum Dóminum nostrum.

Amen.

Gloria Patri... (ter)
Requiem aeternam...

Benedictio Apostolica seu Papalis

Dominus vobiscum.Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Benedicat vos omnipotens Deus,
Pa ter, et Fi lius, et Spiritus Sanctus.

Amen.

«Ангел Господній»

Ангел Господній благовістив Пречистій Діві Марії.
І Вона зачала від Святого Духа.

Радуйся, Маріє…\ Богородице Діво…

Ось я, Господня Слугиня.
Хай станеться Мені за Твоїм Словом.

Радуйся, Маріє…\ Богородице Діво…

І Слово стало тілом,
І оселилося між нами.

Радуйся, Маріє…\ Богородице Діво…

Молись за нас, Пресвята Богородице Діво.
Щоб ми удостоїлись обітниць Христових.

Молімося:

Просимо, Господи: влий у наші серця свою благодать, щоб ми, які завдяки ангельському благовіщенню пізнали втілення Христа, Твого Сина, через Його страсті та хрест були прилучені до слави воскресіння.

Через Христа, Господа нашого.

Амінь.

Слава Отцю… (тричі)

Вічний упокій подай Господи…

Апостольське чи Папське благословення:

Господь з вами.

І з духом твоїм.

Нехай благословиться ім’я Господнє.

Сьогодні і навіки.

Допомога наша в Господньому імені.

Він створив небо і землю.

Нехай благословить вас Всемогутній Бог, Отець і Син і Святий Дух.

Амінь.