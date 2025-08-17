Шукати

Шукати

Шукати

ukукраїнська
Папа Лев XIV на площі перед катедральним собором в Альбано 20 липня 2025 року Папа Лев XIV на площі перед катедральним собором в Альбано 20 липня 2025 року  (@Vatican Media)
Папа

В неділю, 17 серпня, Папа відслужить Святу Месу для бідних дієцезії Альбано

Префектура Папського Дому повідомила, що Папа Лев XIV відвідає санктуарій Санта-Марія-делла-Ротонда в містечку Альбано. Після цього відбудеться недільна молитва «Ангел Господній» у Кастель-Ґандольфо.

Vatican News

У повідомленні Префектури Папського Дому зазначається, що в неділю, 17 серпня, 2025 р. о 9.30 Папа Лев XIV відвідає санктуарій Санта-Марія-делла-Ротонда в Альбано, щоб відслужити Святу Месу з бідними, яким допомагає дієцезія, та з працівниками дієцезального Карітасу. О 12.00 відбудеться недільна молитва «Ангел Господній» на центральній площі в Кастель-Ґандольфо. У цьому містечку, розташованому неподалік Риму, Папа відслужив Святу Месу 20 липня 2025 р. під час свого літнього відпочинку.

08 серпня 2025, 10:51

Календар Папи
Ангел Господній
Ангел Господній
Папські аудієнції
Папські аудієнції
Твій внесок у велику місію Твій внесок у велику місію