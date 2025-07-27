Папа: моє серце з тими, хто страждає від війн і насильства в світі

У своїх недільних зверненнях Папа Лев XIV скерував думку до всіх, хто страждає від війн, нагадуючи про вроджену гідність кожної людини та ввіряючи опіці Матері Божої всіх правителів, які мають владу покласти край конфліктам.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ - Ватикан

Промовляючи після проказування молитви «Ангел Господній» у неділю, 27 липня 2025 р., до її учасників, які зібралися опівдні на площі Святого Петра у Ватикані, або ж слідкували за нею за допомогою засобів комунікації, Папа Лев XIV сказав, що його серце «поруч з усіма тими, хто страждає через війни та насильство в світі».

«Зокрема, я молюся за тих, хто постраждав від зіткнень на тайсько-камбоджійському кордоні, особливо за переміщених дітей і сім'ї. Нехай же Князь миру надихне всіх шукати діалог і примирення. Молюся за жертв насильства на півдні Сирії. З великим занепокоєнням стежу за дуже важкою гуманітарною ситуацією в Газі, де цивільне населення страждає від голоду і далі наражається на насильство та смерть. Я поновлюю свій сердечний заклик до припинення вогню, звільнення заручників та цілковитої поваги до гуманітарного права», – мовив Святіший Отець, наголошуючи на тому, що «кожна людина має вроджену гідність, надану їй самим Богом», а тому закликав «визнавати її в усіх конфліктах та зупинити будь-які дії, які їй суперечать».

«Закликаю до переговорів задля майбуття миру для всіх народів і відкидати все те, що може його підважувати», – мовив Лев XIV, підсумувавши: «Ввіряю Марії, Цариці миру, невинні жертви воєн і правителів, які мають владу покласти їм край».