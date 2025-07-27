Папа: моє серце з тими, хто страждає від війн і насильства в світі
о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ - Ватикан
Промовляючи після проказування молитви «Ангел Господній» у неділю, 27 липня 2025 р., до її учасників, які зібралися опівдні на площі Святого Петра у Ватикані, або ж слідкували за нею за допомогою засобів комунікації, Папа Лев XIV сказав, що його серце «поруч з усіма тими, хто страждає через війни та насильство в світі».
«Зокрема, я молюся за тих, хто постраждав від зіткнень на тайсько-камбоджійському кордоні, особливо за переміщених дітей і сім'ї. Нехай же Князь миру надихне всіх шукати діалог і примирення. Молюся за жертв насильства на півдні Сирії. З великим занепокоєнням стежу за дуже важкою гуманітарною ситуацією в Газі, де цивільне населення страждає від голоду і далі наражається на насильство та смерть. Я поновлюю свій сердечний заклик до припинення вогню, звільнення заручників та цілковитої поваги до гуманітарного права», – мовив Святіший Отець, наголошуючи на тому, що «кожна людина має вроджену гідність, надану їй самим Богом», а тому закликав «визнавати її в усіх конфліктах та зупинити будь-які дії, які їй суперечать».
«Закликаю до переговорів задля майбуття миру для всіх народів і відкидати все те, що може його підважувати», – мовив Лев XIV, підсумувавши: «Ввіряю Марії, Цариці миру, невинні жертви воєн і правителів, які мають владу покласти їм край».