Папа: негайно зупинити варварство війни

Після проказування молитви «Ангел Господній» Папа Лев XIV звернувся із закликом, присвяченим погіршенню ситуації на Близькому Сході та в Газі, склавши співчуття постраждалим внаслідок обстрілів католицької парафії в Газі, подякувавши близькосхідним християнам за свідчення віри. Він також закликав молитися за правителів, щоб Господь вдихнув у них задуми миру.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

«Знову прошу негайно зупинити варварство війни, й щоб було знайдено мирне вирішення конфлікту», – сказав Папа Лев XIV, промовляючи після проказування молитви «Ангел Господній» у неділю, 20 липня 2025 року. Звертаючись до присутніх, він зауважив, що з Близького Сходу, зокрема з Гази, в ці дні надходять трагічні новини. Він висловив свій біль з приводу обстрілу католицької парафії в Газі, здійснений ізраїльською армією, поіменно згадавши загиблих та запевнивши в своїй близькості родичів й усю парафіяльну спільноту.

«Цей учинок, на жаль, додається до постійних військових атак проти цивільного населення та місць культу в Газі», – сказав Святіший Отець, поновляючи свій заклик зупинити варварство війни. «Я закликаю міжнародну спільноту дотримуватися гуманітарного права і шанувати обов'язок захищати цивільне населення, а також заборону колективних покарань, невибіркового застосування сили і примусового переміщення населення», – вів далі Папа, звертаючись з окремими словами до місцевих християн:

«Нашим дорогим близькосхідним християнам я кажу: я поділяю ваше відчуття, що ви мало що можете зробити перед обличчям настільки драматичної ситуації. Ви перебуваєте в серці Папи та всієї Церкви. Дякую вам за ваше свідчення віри. Нехай же Пречиста Діва Марія, жінка з Леванту, світанкова зоря нового Сонця, що зійшло в історії, завжди оберігає вас і супроводжує світ на шляху до світанку миру».

Вітаючи учасників полуденної недільної молитви, Святіший Отець також склав подяку Міжнародному Форуму Католицької Акції, який організував «Марафон молитви за управлінців». Він нагадав, що цього недільного дня кожен з нас запрошений «зупинитися хоча б на хвилинку та молитися, просячи в Господа просвітити наших урядовців і вдихнути в них задуми миру».

Перед тим, як попрощатися, Папа зазначив, що через кілька днів повернеться до Ватикану, а тому подякував усім мешканцям Кастель-Ґандольфо за гостинність.