Папа: не забуваймо молитися за тих, хто страждає і бідує через війни

Під час традиційної недільної молитовної зустрічі з вірними Папа Лев XIV закликав не забувати молитися за мир. Він також вказав на приклад блаженного мученика Лікаріона Мея та подякував усім тим, хто протягом літа присвячує свій час тому, щоб організовувати різні ініціативи для дітей та молоді.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

«Браття й сестри, не забуваймо молитися за мир і за всіх тих, хто через насильство і війну перебуває в становищі страждання і потреби», – таким закликом, побажавши всім благодатної неділі, Папа Лев XIV завершив молитовну зустріч з місцевими вірними та з паломниками, яка опівдні відбулася на порозі літньої папської резиденції у Кастель-Ґандольфо.

Промовляючи після проказування молитви «Ангел Господній» у неділю, 13 липня 2025 р., до вірних, які зібралися на площі Свободи, розташованій перед Апостольським палацом, та на прилеглих вулицях, Святіший Отець також скерував думку до Барселони, де напередодні був проголошений блаженним Католицької Церкви брат Лікаріон Мей, Згромадження Братів Марії, який загинув мученицькою смертю 1909 року. «У неприязних обставинах він самовіддано і мужньо здійснював свою просвітницьку та душпастирську місію. Нехай же геройське свідчення цього мученика буде заохоченням для всіх, а особливо для тих, хто трудиться на ниві виховання молоді», – побажав він.

Привітавши різні групи учасників молитви, Папа також відзначив, що протягом літніх місяців відбувається багато ініціатив, присвячених дітям і молоді. «Я хотів би подякувати вихователям та аніматорам, які посвячують себе цьому служінню», – мовив Лев XIV.