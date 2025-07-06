Папа: мир – прагнення усіх народів і болісний крик тих, які виснажені війною

Промовляючи до паломників після недільної молитви, Папа Лев XIV окремо привітав прочан з України, склав співчуття постраждалим від стихійного лиха в США та звернувся із черговим закликом до молитви за мир, щоб Господь надихнув уми правителів віддавати перевагу діалогові замість насильства.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

«Дорогі, мир є прагненням усіх народів і болісним благанням тих, кого катує війна. Просімо Господа, щоб Він торкнувся сердець і надихнув розуми правителів, щоб вони замінили насильство зброї шуканням діалогу», – закликав Папа Лев XIV, промовляючи після проказування молитви «Ангел Господній» у неділю, 6 липня 2025 р., до паломників, які опівдні зібралися на площі Святого Петра.

Вітаючись на початку з прочанами, Святіший Отець мовив: «Сердечно вітаю вас усіх, вірних Риму та паломників з Італії та різних країн. У велику спеку цього періоду ваша подорож до Святих Дверей є ще більш сміливою та гідною подиву!». Далі Папа окремо привітав деякі групи, згадавши також про греко-католицьких паломників з України, на що вони відповіли гучними оплесками.

Звернувшись англійською мовою зі словами привітання до англомовних паломників, Святіший Отець також скерував думку до тих, кого торкнулася трагедія, що сталася в США, де внаслідок раптового підняття річки в Техасі загинуло понад 50 людей, між якими щонайменше 15 дітей. «Я хотів би висловити щирі співчуття всім сім'ям, які втратили своїх близьких, зокрема дочок, які перебували в літньому таборі, через повінь на річці Ґвадалупе в штаті Техас, США. Молимося за них», – сказав Лев XIV.