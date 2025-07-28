Співчуття Папи з приводу нападу на церкву в ДР Конго: кров мучеників – засів миру

Телеграмою за підписом кардинала Пароліна, Державного Секретаря, надісланою на імʼя голови єпископату країни, Папа висловив співчуття у зв'язку з нападом джихадистів на парафію блаженної Анауріти в селі Команда в ДР Конго, який забрав понад сорок життів.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ - Ватикан

«Його Святість Папа Лев XIV з обуренням і глибоким сумом дізнався про напад на парафію блаженної Ануаріти в Команді, провінція Ітурі, в результаті якого загинули багато вірних, що зібралися на богослужіння», – читаємо в телеграмі співчуття, яку кардинал Пʼєтро Паролін, Державний Секретар Святого Престолу, надіслав на імʼя Преосвященного Фульжанса Мутеби Муґалу, Архиєпископа Лубумбаші та голови Конголезької єпископської конференції, з приводу нападу на церкву в східній провінції країни, скоєного джихадистами. Під час теракту, скоєного вночі, були вбиті понад сорок людей.

У телеграмі зазначається, що Святіший Отець приєднується до «жалоби родин і християнської спільноти, які зазнали тяжкого удару, висловлюючи їм свою близькість і запевняючи їх у своїх молитвах». «Ця трагедія ще більше спонукає нас трудитися задля цілісного людського розвитку стражденного населення цього регіону», – наголошується в посланні.

Після жахливої події в регіоні, якому, на жаль, не вперше доводиться стикатися з таким видом терористичних атак, Папа побажав стабільності і миру, а також молитися «за те, щоб кров цих мучеників стала для всього конголезького народу насінням миру, примирення, братерства і любові». На завершення Святіший Отець уділяє Апостольське благословення парафії блаженної Ануаріти, зокрема, «сім'ям, які переживають жалобу, синам і дочкам Демократичної Республіки Конго, та всьому конголезькому народові».