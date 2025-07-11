Папа латиноамериканським катехитам: оновіть прагнення звіщати Христа

Через Державного Секретаря Святого Престолу Папа Лев XIV привітав учасників XIII Звичайної асамблеї Товариства латиноамериканських катехитів, що відбувається у Парагваї.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

Заохочення до оновлення, починаючи з «люблячого пізнання Христа», прагнення «звіщати Його, євангелізувати та вести інших до “так” віри в Нього, показуючи прозорість Його живої присутності». Такі побажання від імені Папи Лева XIV, що цитують Катехизм Католицької Церкви, знаходимо у телеграмі, яку з його доручення кардинал П'єтро Паролін, Державний Секретар Святого Престолу, надіслав організаторам та учасникам ХІІІ Звичайної асамблеї та Х семінару Товариства латиноамериканських катехитів (S.СА.LA – Sociedad de Catequetas Latinoamericanos), що відбуваються від 7 до 11 липня в Асунсьйоні, столиці Парагваю.

У тексті іспанською мовою, адресованому голові Товариства катехитів Латинської Америки о. Маріо Сеґурі Бонільї, Папа бажає, щоб ці дні зустрічі «мали за головну мету роздуми над особою Ісуса з Назарету, який є центром і метою катехизації». Телеграма завершується призиванням заступництва Пресвятої Діви Марії, Матері Доброї Поради, та Апостольським благословенням Папи.