Папа молиться за постраждалих від обстрілу католицького храму в Газі
о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан
Папа Лев XIV «глибоко засмучений, дізнавшись про загибель людей і поранення, спричинені військовим ударом по католицькому храму Святої Родини в Газі, і запевняє парафіяльного священника отця Ґабріеля Романеллі, та всю парафіяльну громаду в своїй духовній близькості». Про це читаємо в телеграмі, яку Державний Секретар Святого Престолу кардинал П'єтро Паролін надіслав після сьогоднішнього ізраїльського обстрілу католицького храму Святої Родини в Газі. В результаті кілька людей загинули і кілька отримали поранення, серед них – парох о. Габріель Романеллі, який отримав легке поранення в ногу і якому оперативно надали допомогу в місцевій лікарні. Варто згадати, що парафіяльний комплекс надав притулок близько півтисячі людей.
Як зазначається у посланні, «вручаючи душі померлих милосердю Всемогутнього Бога, Святий Отець молиться за втіху для тих, хто оплакує загиблих, та за одужання поранених». Папа Лев XIV, читаємо в телеграмі, «вкотре закликає до негайного припинення вогню та висловлює глибоку надію на діалог, примирення та тривалий мир у регіоні».