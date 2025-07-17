Папа молиться за постраждалих від обстрілу католицького храму в Газі

Через Державного Секретаря Святого Престолу Лев XIV склав співчуття з приводу смертей і поранень, спричинених обстрілом католицької парафії в Газі, внаслідок якого поранений також настоятель. У цьому контексті Папа повторює заклик до негайного припинення вогню.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

Папа Лев XIV «глибоко засмучений, дізнавшись про загибель людей і поранення, спричинені військовим ударом по католицькому храму Святої Родини в Газі, і запевняє парафіяльного священника отця Ґабріеля Романеллі, та всю парафіяльну громаду в своїй духовній близькості». Про це читаємо в телеграмі, яку Державний Секретар Святого Престолу кардинал П'єтро Паролін надіслав після сьогоднішнього ізраїльського обстрілу католицького храму Святої Родини в Газі. В результаті кілька людей загинули і кілька отримали поранення, серед них – парох о. Габріель Романеллі, який отримав легке поранення в ногу і якому оперативно надали допомогу в місцевій лікарні. Варто згадати, що парафіяльний комплекс надав притулок близько півтисячі людей.

Як зазначається у посланні, «вручаючи душі померлих милосердю Всемогутнього Бога, Святий Отець молиться за втіху для тих, хто оплакує загиблих, та за одужання поранених». Папа Лев XIV, читаємо в телеграмі, «вкотре закликає до негайного припинення вогню та висловлює глибоку надію на діалог, примирення та тривалий мир у регіоні».