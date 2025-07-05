Папа, спілкуючись з дітьми: вже з дитинства можемо будувати мости

На шпальтах ватиканського часопису «L'Osservatore Romano» опубліковано виклад спілкування Папи Лева XIV з дітьми під час відвідин літнього табору для дітей ватиканських працівників, до яких того ж дня доєдналися ровесники з України, що перебувають в Італії на літньому відпочинку.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

«Вже змалку ми можемо навчитися будувати мости і шукати можливості допомагати іншим». У цьому переконаний Лев XIV, який, відповідаючи на запитання дітей, з якими зустрівся 3 липня 2025 р. у Ватикані, закликав їх шукати дружбу з Ісусом, беручи участь у Святій Месі, приймати тих, хто відрізняється від них, і докладати зусиль для побудови миру. Приводом для цього стали відвідини понад 300 учасників літнього табору «Estate Ragazzi» у Ватикані, до яких у цей день приєдналися стільки ж однолітків з України, які проводять період відпочинку в Італії за підтримки Карітасу. Відповідаючи на три запитання, які йому поставили троє дітей, що представляли різні вікові групи, Папа спонтанно поспілкувався з присутніми. На початку один з аніматорів представив йому ініціативу, яка проводиться вже вшосте. Її координує салезіянин о. Франко Фонтана, табір діє за зразком ораторій святого Джованні Боско. Цьогорічна тема присвячена тому, щоб учасники могли навчитися долати упередження в час, коли стає дедалі складніше розмовляти, спілкуватися, обмінюватися словами, думками, а також гратися та розважатися разом.

Свята Меса в дитинстві

Першою до Лева XIV звернулася Джулія, яка запитала його, чи ходив він у дитинстві на Святу Месу. «Звичайно! – Пролунала миттєва відповідь. – Завжди, щонеділі, з мамою і татом». Потім, згадуючи дитинство в Чикаго, Святіший Отець додав: «З 6 років я був міністрантом у парафії, і тому перед тим, як іти на уроки до школи, яка була парафіяльною, о 6:30 ранку була Свята Меса, і мама завжди нас будила і казала: “Ходімо на Святу Месу”. Тоді мені дуже подобалося прислуговувати на Святій Месі, бо ще змалку мене вчили, що Ісус завжди поруч, що Він завжди є найкращим другом, і що Свята Меса була способом знайти цього друга, бути з Ісусом, ще до Першого Причастя». Папа нагадав, що в той час богослужіння велося латиною. Але важливим, додав він, «було не те, якою мовою відправляли Месу, а саме те, що ми мали можливість зустріти інших дітей, які також прислуговували на Святій Месі». Отже, це була «завжди дружба, а крім того – близькість з Ісусом у Церкві. І тому це завжди було прекрасно».

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Приймати того, хто є інакшим

Потім мікрофон взяв Едоардо, який, покликаючись на тему табору, запитав Папу, як діти можуть приймати тих, хто відрізняється від них. У своїй відповіді Лев XIV спочатку привітав англійською мовою групу, яка прибула з України. «Такі зустрічі, коли люди з різних країн, різних земель, різних мов, з усіма тими відмінностями, які можуть бути між нами, дуже важливі», – пояснив він з цього приводу, закликаючи жити «досвідом зустрічі, зустрічатися один з одним, поважати один одного і вчитися бути друзями один з одним». Говорячи далі італійською, Святіший Отець пояснив італійським дітям, що Україна є «країною, яка дуже страждає через війну». Зосереджуючись саме на відмінностях, які, безсумнівно, існують між двома групами, що зустрілися, починаючи з мови, якою вони розмовляють, і, як наслідок, труднощів у взаєморозумінні, він також зазначив, що усвідомлює, що «коли ми маємо можливість зустрітися, побачитися з іншим, дуже важливо навчитися поважати один одного, не зосереджуватися на відмінностях, а бачити, як прожити зустріч з повагою до іншого, щоб будувати мости, будувати дружбу, визнавати, що всі ми можемо бути друзями, братами, сестрами і що так ми можемо йти разом і прямувати вперед». Папа не приховував труднощів. «Іноді потрібно докласти особливих зусиль, – зазначив він, – бо: “Але ж він не такий, як я, а вона інша… Вона не говорить, як я… Я бачу, що він інший…” проте, потрібно вчитися поважати один одного, знати, що можна жити зустріччю і жити так, ніби всі є друзями».

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Остерігатися заздрості, що веде до війни

Наостанок Дамʼяно звернувся до теми війни в Україні, запитавши, що можуть зробити нові покоління для будування миру. Папа відповів, що «навіть у дитинстві ми всі можемо навчитися бути будівничими миру і дружби». Він також дав практичні поради: «Не вступайте у війну, в сутичку, ніколи не поширюйте ненависть, навіть серед вас може трапитися багато дрібних речей, коли наприклад хтось скаже: “Мені більше подобаються ось такі черевики, а я їх не маю...”. І тоді починаю погано ставитися до іншої людини... Або відчуваю заздрість, щось, що трохи болить у серці». Натомість, пояснив Святіший Отець, «Ісус закликає нас навчитися бути друзями, братами і сестрами. І, переживаючи цей досвід, чи ми є італійцями, американцями, українцями, з як якої б країни ми не походили, ми всі є синами і дочками Бога». З цього випливає заклик змалку вчитися «мати взаємну повагу», вміти «бачити в іншому такого, як я». І навіть якщо хтось говорить іншою мовою, «існують жести!». «Є спосіб наблизитися до іншого, можна поділитися хлібом, можна шукати, як допомогти іншому», – підкреслив Лев XIV, вказуючи на те, що «навіть найменші вже можуть почати шукати нагоди та можливості» для того, щоб «бути промоутерами миру, промоутерами дружби, любові між усіма».