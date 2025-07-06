Папа вирушає на двотижневий відпочинок у літній резиденції

Лев XIV стане шістнадцятим Папою, що проведе період літнього відпочинку в містечку Кастель-Ґандольфо поблизу Риму. Музейний комплекс, відкритий 2016 року в Апостольському палаці з розпорядження Папи Франциска, залишатиметься доступним для відвідувачів.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

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«Сьогодні в другій половині дня я поїду до Кастель-Ґандольфо, де планую залишитися на короткий відпочинок. Бажаю всім мати можливість провести період відпустки, щоб відновити сили тіла і духу. Всім гарної неділі!» – сказав Папа Лев XIV, прощаючись із паломниками після проказування молитви «Ангел Господній», яку він у неділю, 6 липня 2025 р. очолив з вікна Апостольського палацу у Ватикані.

Літня резиденція

Літня папська резиденція в Кастель-Ґандольфо розташована на руїнах розкішної римської вілли імператора Доміціана Albanum Domitiani, яка простягалася на 14 квадратних кілометрів аж до озера Албано. На цих руїнах у Середньовіччі генуезька родина Ґандольфі побудувала замок, який у 1596 році перейшов до родини Савеллі, а згодом в 1604 році став власністю Святого Престолу. За бажанням Папи Урбана VIII Барберіні тут облаштовано літню резиденцію, і 10 травня він вперше провів літній відпочинок у Кастель-Ґандольфо. Наступники розбудовували комплекс, були придбані деякі сусідні території. Протягом 60 років, у період між падінням Папської Держави та підписанням Латеранських угод, резиденція була покинута, але після 1929 року знову почала виконувати своє завдання: приймати Пап у спекотний період року.

Центральний вхід до Апостольського палацу в Кастель-Ґандольфо

Очікуване повернення

Останнім Папою, який проживав у Апостольському палаці у Кастель-Ґандольфо, був Бенедикт XVI, який періодично проводив тут літні місяці, а також періоди після Різдва та Великодня. Тут він також провів кілька тижнів після свого зречення з престолу до переїзду в монастир Mater Ecclesiae у Ватикані. Папа Франциск, ще як Архиєпископ Буенос-Айреса, не мав звичаю десь їхати у відпустку, проводячи її вдома та присвячуючи час читанню й відпочинкові. Цей же звичай він зберіг протягом 12 років понтифікату, а тому в 2016 році зробив Апостольський палац доступним для відвідувачів, розпорядившись відкрити в ньому музейний комплекс. Сам він тричі побував тут, перший раз – після обрання в 2013 році, щоб привітатися з попередником, а востаннє – відслуживши того ж року Святу Месу з нагоди Внебовзяття Пречистої Діви Марії на папській парафії в Кастель-Ґандольфо.

Тепер мешканці містечка, які століттями були пов'язані з Наступниками святого Петра, чекають на Лева XIV, який перебуватиме тут від 6 до 20 липня та від 15 до 17 серпня. Він вже двічі відвідував комплекс: 29 травня, щоб ознайомитися з діяльністю «Селища Laudato si’», відвідавши при цій нагоді також Апостольський палац; та 3 липня, щоб перевірити стан робіт у Віллі Барберіні, яка разом із прилеглими будівлями та садами буде зарезервована для його проживання.

Музейний комплекс

На відміну від своїх попередників, Лев XIV не буде проживати в Апостольському палаці, а у Віллі Барберіні, яка завдяки своїй великій території до цього часу виконувала функцію парку. Тому музей залишатиметься відкритим для відвідувачів, за винятком територій, зарезервованих для проживання Папи. Комплекс перебуває під опікою Ватиканських музеїв. У Апостольському палаці можна оглянути галерею на другому поверсі, де виставлені портрети всіх Пап з 1500 року до наших днів, після чого потрапити до приміщень на третьому поверсі, де проходило повсякденне життя Наступників святого Петра. Колись ці кімнати були доступні тільки найближчим співробітникам: зал Консисторій, Троний зал або зал Швейцарців, спальня, приватна каплиця з копією ікони Ченстоховської Богоматері, бібліотека, робочий кабінет.

Музейний комплекс також пропонує можливість відвідати історичні колекції та нові виставкові зали, відкриті в лютому 2024 року. Зокрема, виставка «Кастель Гандольфо 1944» присвячена місяцям, коли резиденція, користуючись привілеями екстериторіальності, за бажанням Пія XII стала притулком для понад 12 тисяч місцевих жителів, які ховалися від бомбардувань. Це була історична сторінка, під час якої драматичні моменти, такі як бомбардування 10 лютого, в результаті якого загинуло понад 500 осіб, супроводжувалися багатьма піднесеними подіями. Наприклад, протягом цього періоду в ліжку Папи народилися 40 дітей: першими були близнюки, яких назвали Еудженіо Піо та Піо Євдженіо на честь Папи Пія XII Еудженіо Пачеллі.