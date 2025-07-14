Папа Лев XIV і спонтанність дитини: несподівані обійми

Хранитель Апостольської захристії розповідає про дуже зворушливу сцену, свідком якої він став у червні в Герцогському залі Апостольського палацу у Ватикані. Під час приватної аудієнції з однією сім'єю до Святішого Отця підбіг їхній маленький син. І Папа нахилився, щоб пригорнути його в ніжних обіймах

Р. Bruno Silvestrini, OSA

В урочистій та затишній обстановці Герцогського залу Апостольського палацу 7 червня відбулася проста, але глибоко людяна зустріч. Папа Лев XIV приймав родину Джованні Джордано, помічника капелана карабінерів у казармах «V.B. Salvo D'Acquisto» в Тор-ді-Квінто в Римі.

Серед учасників були його дружина і маленький син, жвава і невтомна дитина, сповнена вражаючої енергії. Під час тривалого очікування ніхто не міг його втримати: він бігав з одного боку в інший, не звертаючи особливої уваги на присутніх і не відкриваючи їм своїх намірів. Здавалося, він перебував у власному світі, де очікування було лише проміжком часу, який потрібно було заповнити грою. Але ось, як тільки з'явився Святіший Отець, сталося щось несподіване і обеззброююче. У той час, як ми, дорослі, залишалися спокійними, схвильованими, можливо, навіть боязкими перед сакральністю моменту, малюк неначе засяяв: він залишив усе і, не вагаючись, кинувся назустріч Папі, обійнявши його в щирих і спонтанних обіймах.

Ніяких фільтрів, ніяких вагань: лише чистота дитячого серця, яке розпізнає те, що є істинним, добрим і привітним. Папа Лев XIV усміхнувся, з ніжністю відповідаючи на цей несподіваний і глибокий жест. Нам не залишається нічого іншого, як піддатися виклику цієї євангельської картини: «Хто не стане малим, як дитина, той не ввійде в Царство Небесне» (пор. Мт 18,3). І саме в таких епізодах Провидіння, здається, хоче нам щось прошепотіти: іноді саме ті, хто має вільну душу, здатні більше, ніж будь-хто інший, розпізнати красу і батьківство Бога.