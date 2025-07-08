Папа Лев і світ, придатний для дітей

Минуло два місяці з часу обрання Роберта Френсіса Превоcта на Петровий престол, і вже є чимало символічних образів цього понтифікату, який тільки-но розпочався. Серед них, хоча і не дуже відоме, зображення нового Папи, який нахиляється, щоб бути поруч з маленькою дівчинкою, яка хоче подарувати йому малюнок. Простий жест, який, тим не менш, має велике значення: щоб будувати кращий світ, потрібно стати на один рівень з дітьми.

Alessandro Gisotti*

Перші два місяці понтифікату Лева XIV подарували нам багато яскравих образів. Деякі з них надовго залишаться в колективній пам'яті, як, наприклад, сльози, які він стримував на центральній лоджії базиліки Святого Петра, дивлячись на урочистий натовп на площі Святого Петра пополудні 8 травня під час свого першого звернення Urbi et Orbi після обрання. Але є одне, набагато менш відоме, яке природним чином несе в собі послання і бачення майбутнього. Це те, на якому Папа Лев присів поруч з маленькою дівчинкою з ватиканського літнього табору, яка показує йому малюнок.

Усмішки обох вражають: Папа, очевидно, дивиться в об'єктив фотографа. Дівчинка «полонена» цим жестом, а тому дивиться не на фотографа, а утримує свій усміхнений погляд прикутим до Лева XIV. Чому це зображення настільки важливе? Тому що цим простим зниженням Папа вказав нам напрямок, яким повинен слідувати кожен, а особливо ті, хто сьогодні тримає в своїх руках долю світу: стати на рівень дітей, поглянути на світ їхніми очима. Як би змінилася доля людства, якби кожен з нас мав відвагу опуститися так, як це зробив Ісус, коли, стримуючи учнів, які хотіли прогнати «проблемних» дітей, промовив цю безсмертну фразу: «Дозвольте дітям приходити до мене».

Наскільки ми сьогодні підпускаємо до себе дітей? І перш за все, наскільки ми наближаємося до них. До тих дітей, які виснажені війною, які голодують через егоїзм інших, до тих, які зазнають тисячі форм насильства. Логіка, перш ніж почуття, вимагає, щоб великі захищали малих. Натомість все відбувається з точністю до навпаки: у війнах, що їх розв'язують великі, першими страждають саме вони – найменші. Що б ми побачили, якби опустилися до рівня дітей Гази, Харкова, Ґоми та багатьох, дуже багатьох місць, спустошених збройними конфліктами? Можливо, якби ми це зробили, щось би змінилося.

«Якщо ми хочемо навчати справжнього миру в цьому світі, – говорив Ґанді, – і якщо ми хочемо вести справжню війну проти війни, нам доведеться почати з дітей». Уявімо на мить, якби в Раді Безпеки ООН засідали діти, що представляють народи великих держав. Хто знає, як би змінилися міжнародні стосунки. На жаль, ми повинні з гіркотою визнати, що реальність війни прищеплюється нам немов отрута з перших років нашого життя. Бертольд Брехт вражаюче пояснює це у вірші, написаному з наближенням похмурого початку Другої світової війни: «Діти граються у війну. Рідко коли вони грають у мир, бо дорослі постійно воюють».

Тому, можливо, єдиний спосіб змінити хід історії – це справді, здавалося б, найнеймовірніший: опуститися, відірватися від своїх дорослих переконань та інтересів і спрямувати свій погляд (а ще більше – своє серце) у «низький» погляд дітей. Папа Лев, будучи місіонером і єпископом в Перу, багато разів опускався, щоб бути на рівні дітей. Існує багато зображень, які показують нам його в такій ситуації. Тепер, коли він є Єпископом Риму, його стиль не змінився, як «підтверджує» нам цей кадр з Ватиканського літнього центру в залі Павла VI. Отже, стати маленькими, щоб зробити більшою нашу людяність. Це урок, якого ми дуже потребуємо сьогодні.

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*Редакційний Віцедиректор Дикасткерії у справах комунікації