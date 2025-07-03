Програма прилюдних Папських богослужінь на серпень і вересень

Свята Меса для молоді, відзначення урочистості Внебовзяття Пречистої Діви Марії, канонізація покровителів молоді, вшанування новомучеників і Ювілей катехитів. Таким є офіційний календар богослужінь Папи Лева XIV після завершення літнього відпочинку.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ - Ватикан

Як відомо, після молитви «Ангел Господній» у неділю, 6 липня 2025 р., Папа Лев XIV переїде до літньої папської резиденції в Кастель-Ґандольфо поблизу Риму, де проведе два тижні літнього відпочинку, повернувшись до Ватикану 20 липня. Як вже повідомлялося, протягом цього періоду Святіший Отець у неділю, 13 липня, відслужить Святу Месу на папській парафії святого Томи з Вілланова в Кастель-Ґандольфо, а в неділю, 20 липня, – в катедральному соборі в Албано.

Бюро Папських літургійних богослужінь також поширило програму прилюдних богослужінь, які Святіший Отець очолить у серпні та вересні. Першою в цьому переліку є Свята Меса з нагоди Ювілею молоді, яку він звершить у неділю, 3 серпня, у південно-східному передмісті Риму Тор-Верґата, де відбуватимуться заключні події молодіжного паломництва.

В урочистість Внебовзяття Пречистої Діви Марії, 15 серпня, Папа перебуватиме в Кастель-Ґандольфо, де відслужить Святу Месу на папській парафії святого Томи з Вілланова.

У неділю, 7 вересня, Святіший Отець очолить на площі Святого Петра у Ватикані Святу Месу, під час якої зарахує до лику святих блаженних Пʼєра Джорджо Фрассаті та Карло Акутіса.

Увечері в неділю, 14 вересня, свято Воздвиження Святого Хреста, Папа Лев XIV прибуде до базиліки святого Павла за мурами, де відбудеться екуменічне вшанування новомучеників і свідків віри.

Врешті, в неділю, 28 вересня, Святіший Отець очолить на площі Святого Петра у Ватикані Святу Месу з нагоди Ювілею катехитів.