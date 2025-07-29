Папа з нагоди початку Ювілею молоді: ви – засів надії для світу

Пропрефект Дикастерії у справах євангелізації очолив на площі Святого Петра Святу Месу з нагоди початку Ювілею молоді, наприкінці якої привітати її учасників прибув Папа Лев XIV. "Молімося за мир і будьмо свідками миру", - закликав він.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

«Ми так довго чекали на вас, і ось ви тут. Дякуємо, що прийняли запрошення Папи взяти участь у цьому Ювілеї, присвяченому вам і надії, яку кожен з вас носить у собі», – цими словами архиєпископ Ріно Фізікелла, Пропрефект Дикастерії в справах євангелізації, привітав на початку Святої Меси юних паломників з усього світу, передаючи їм вітання від Папи Лева XIV. У вівторок, 29 липня 2025 р., він, як відповідальний за організацію Святого Року, очолив на площі Святого Петра у Ватикані Євхаристійне богослужіння з нагоди початку Ювілею молоді. По завершенні Святої Меси Святіший Отець зробив для всіх приємну несподіванку, особисто прибувши на площу та проїхавшись панорамним автомобілем між секторами з паломниками, яких зібралося понад 120 тисяч.

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Ви – сіль і світло світу

Прибувши до престолу, Святіший Отець звернувся з кількома словами до юнаків і дівчат, чергуючи різні мови, підкресливши, насамперед, що Ісус сказав нам: «Ви – сіль землі, ви – світло світу!». Папа висловив побажання, щоб молодь «завжди була знаком надії у світі». «Найближчими днями ви матимете нагоду стати силою, яка може нести Божу благодать, послання надії, світло містові Риму, Італії та всьому світові. Крокуймо разом з вірою в Ісуса Христа. І наш голос повинен також підноситися про мир у світі», – сказав Лев XIV, запросивши молодь повторити за ним: «Ми прагнемо миру в світі». «Молімося за мир, будьмо свідками миру в Ісусі Христі», – закликав він, після чого уділив благословення.

Рим розкриває свої обійми

Пополудні людські юнаків і дівчат під прапорами мало що не всіх краї світу, між якими не бракувало й українських, стікалися на площу перед головною католицькою базилікою. Учасники богослужіння заповнили як площу, так і вулицю Віа ді Кончіліаціоне, що веде до неї. Вітаючи їх, архиєпископ Фізікелла зауважив, що чимало прибули з теренів, де тривають війни. Він закликав, аби для них, зокрема, для тих, хто прибув з України та Палестини, «не забракло виявів дружби».

«Чимало з вас багато чим пожертвували, щоб бути тут, у Римі. Господь не розчарує вас. Він вийде назустріч вам, а ви будьте пильними, щоб розпізнати Його присутність. Проживіть ці дні з радістю та духовністю, знаходячи нових друзів, але, перш за все, споглядайте Рим та численні твори мистецтва, які є вираженням віри, що породила стільки краси. Ми тут для того, щоб передавати віру і зрозуміти велику цінність, яку Ісус Христос має в нашому житті. Ми відповідаємо з ентузіазмом: у ці дні Рим з усім, що він представляє, у ваших руках», – сказав пропрефект, виголосивши це вітання італійською, англійською, іспанською, французькою, португальською та німецькою мовами.

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Віра – це зустріч

Коментуючи під час проповіді читання з Євангелії від Івана, в якому розповідалося про діалог між Ісусом і Мартою, сестрою померлого Лазаря, архиєпископ Ріно Фізікелла зазначив, що Марта є символом віри, а ця подія показує нам, що віра – це насамперед зустріч, зустріч, яку визначаємо не ми. Покликаючись на той факт, що Ісус не пішов до Витанії відразу, як довідався про хворобу свого друга Лазаря, а казав почекати, проповідник пояснив: «Віра – це зустріч, але першим, хто йде нам назустріч, є Ісус. Він виходить нам назустріч, коли хоче, як хоче, у час, визначений Ним, а не нами. Ми покликані лише відповісти. Коли ми бачимо, що Він іде нам назустріч, ми теж покликані вирушити назустріч Йому».

Віра – вільний вибір

Далі пропрефект зазначив, що другою характеристикою віри є вільний вибір, наша готовність піти за Ісусом, куди Він хоче нас привести, іти туди, де Він для кожного з нас призначив справжнє щастя. Коли Марта й Марія повідомляють Ісуса про брата, то лише кажуть: «Лазар хворіє», вони не кажуть: «Прийди і зроби чудо». «Ні! Це Ісус повинен вирішувати, що доречно робити. Не тільки час, але й спосіб, шляхи, якими Він приходить нам на зустріч, бо ми повинні поважати Божу свободу. Ми дуже ревниво ставимося до своєї свободи, але ми повинні знати, що коли Бог приходить до нас, ми повинні поважати Його свободу, свободу Бога, Який нас не покидає, Бога, Який ніколи не може покинути тих, кого любить. А ми є любленими Богом. Тому ми ніколи не будемо самотніми, ми ніколи не можемо бути покинутими, бо Ісус є нашим супутником у дорозі», – сказав архиєпископ Фізікелла, нагадуючи також, що кожен жест свободи включає зречення від чогось, що бути по-справжньому вільними.

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Віра – це слухання

Далі проповідник зазначив, що Марта послухала те, що говорив Ісус, і виявилася здатною зробити визнання віри, назвавши Ісуса воскресінням і життям. За словами архиєпископа, наше визнання може здаватися обеззброюючою наївністю, адже ми можемо лише сказати, що вірити в те, що Той, Який був мертвий, повернувся до життя. «Це те, що ми звіщаємо, це те, про що ми свідчимо, що воскресіння є новим життям для кожного з нас. Ніколи не бійтеся бути свідками воскреслого Христа, бо це те, що робить нас віруючими, християнами. Христос воскрес, і ми бачили Його, ми віримо в Нього», – сказав він.

Віра – це дія

«Але це свідчення також стає дією», – вів далі проповідник, знову вказуючи на приклад Марти, яка турбувалася про те, щоби послужити. «Ми повинні наситити голодних, дати пити спраглим, бути присутніми там, де нас потребують хворі, у в'язниці... Бути присутніми, щоб відновити гідність, коли людина більше не одягнена у власну гідність; бути готовими до зусиль, щоб повернути кожній людині, якої його бракує в житті, фундаментальне право на гідність; ми покликані дарувати відвагу, дарувати розраду, дарувати усмішку всім тим, хто плаче», – сказав архиєпископ Фізікелла, нагадуючи, що ми живемо в непростий час, в якому не бракує насильства. А воно є не лише там, де тривають війни, але зустрічається також на наших вулицях, у містах, у школах. Тож ми покликані нести впевненість надії, «що любов завжди перемагає, що доброта перемагає насильство, що ми потребуємо бути кожного дня будівничими миру, в простоті свого життя. Коли ми будуємо мир, світ матиме мир», – підсумував він.