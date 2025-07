Папа: розвиток ШІ має йти пліч-о-пліч з пошаною до цінностей

У посланні Папи Лева XIV, підписаному кардиналом Пароліном, до учасників «AI for Good Summit», наголошується, що ШІ «не може відтворити моральне розрізнення або здатність формувати справжні стосунки», тому розвиток таких технологій мусить враховувати загальнолюдські і суспільні цінності та спонукати до відповідальності.

Світлана Духович – Ватикан

«Людство стоїть на роздоріжжі перед величезним потенціалом, породженим цифровою революцією, рушійною силою якої є штучний інтелект», – зазначається в посланні Папи Лева XIV до учасників AI for Good Summit, що проходить у Женеві 9 липня 2025 року. Платформа AI for Good (з англ. Штучний інтелект для добра) була створена у 2017 році Міжнародним союзом електрозв'язку (англ. International Telecommunication Union, ITU), що є агентством Організації Об'єднаних Націй (ООН) з питань цифрових технологій. Місія цієї платформи, організованої спільно з урядом Швейцарії та у партнерстві з іншими агентствами ООН, полягає у пошуку інноваційних застосувань штучного інтелекту (ШІ) для вирішення глобальних викликів. Перший Глобальний саміт AI for Good відбувся 2017 року в Женеві (Швейцарія) і відтоді проводиться щорічно.

У посланні Святішого Отця, підписаному Державним Секретарем Святого Престолу кардиналом Пʼєтро Пароліном, вказується на значний трансформуючий вплив цифрової революції на різні сфери життя. «Ця епохальна трансформація, – читаємо в посланні, – вимагає відповідальності і розсудливості, щоб забезпечити розвиток і використання ШІ для загального блага, будуючи мости діалогу і зміцнюючи братерство, а також гарантуючи, що він служить інтересам людства в цілому».

Від імені Папи Лева XIV кардинал Паролін зауважує, що ШІ здатний автономно адаптуватися до багатьох ситуацій, роблячи суто технічний алгоритмічний вибір, і тому «вкрай важливо враховувати його антропологічні та етичні наслідки, цінності, що перебувають під загрозою, а також обов'язки та регуляторні рамки, необхідні для підтримки цих цінностей». «Насправді, хоча ШІ може імітувати певні аспекти людського мислення і виконувати певні завдання з неймовірною швидкістю та ефективністю, – наголошується в посланні, – він не може відтворити моральне розрізнення або здатність формувати справжні стосунки. Тому розвиток таких технологічних досягнень має йти пліч-о-пліч з пошаною до людських і суспільних цінностей, здатністю робити судження з чистим сумлінням і зростанням людської відповідальності. Не випадково, що ця епоха глибоких інновацій спонукала багатьох замислитися над тим, що означає бути людиною, і над роллю людства у світі».

Відповідальність за етичне використання систем штучного інтелекту, як підкреслюється в зверненні до AI for Good Summit, починається з тих, хто їх розробляє, ними управляє, але й ті, хто ними користується, також поділяють цю відповідальність. «Тому ШІ вимагає належного етичного управління і нормативно-правової бази, яка зосереджена на людині і виходить за рамки простих критеріїв корисності або ефективності», – зазначає документ.

«Від імені Папи Лева XIV, – зазначає в посланні кардинал Паролін, – я хотів би скористатися цією нагодою, щоб заохотити вас шукати етичну ясність і встановити скоординоване місцеве і глобальне управління ШІ, засноване на спільному визнанні гідності, притаманної людській особі, і фундаментальних свобод. Святіший Отець щиро запевняє вас у своїх молитвах за ваші зусилля задля спільного блага».