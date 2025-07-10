Папа: розвиток ШІ має йти пліч-о-пліч з пошаною до цінностей
Світлана Духович – Ватикан
«Людство стоїть на роздоріжжі перед величезним потенціалом, породженим цифровою революцією, рушійною силою якої є штучний інтелект», – зазначається в посланні Папи Лева XIV до учасників AI for Good Summit, що проходить у Женеві 9 липня 2025 року. Платформа AI for Good (з англ. Штучний інтелект для добра) була створена у 2017 році Міжнародним союзом електрозв'язку (англ. International Telecommunication Union, ITU), що є агентством Організації Об'єднаних Націй (ООН) з питань цифрових технологій. Місія цієї платформи, організованої спільно з урядом Швейцарії та у партнерстві з іншими агентствами ООН, полягає у пошуку інноваційних застосувань штучного інтелекту (ШІ) для вирішення глобальних викликів. Перший Глобальний саміт AI for Good відбувся 2017 року в Женеві (Швейцарія) і відтоді проводиться щорічно.
У посланні Святішого Отця, підписаному Державним Секретарем Святого Престолу кардиналом Пʼєтро Пароліном, вказується на значний трансформуючий вплив цифрової революції на різні сфери життя. «Ця епохальна трансформація, – читаємо в посланні, – вимагає відповідальності і розсудливості, щоб забезпечити розвиток і використання ШІ для загального блага, будуючи мости діалогу і зміцнюючи братерство, а також гарантуючи, що він служить інтересам людства в цілому».
Від імені Папи Лева XIV кардинал Паролін зауважує, що ШІ здатний автономно адаптуватися до багатьох ситуацій, роблячи суто технічний алгоритмічний вибір, і тому «вкрай важливо враховувати його антропологічні та етичні наслідки, цінності, що перебувають під загрозою, а також обов'язки та регуляторні рамки, необхідні для підтримки цих цінностей». «Насправді, хоча ШІ може імітувати певні аспекти людського мислення і виконувати певні завдання з неймовірною швидкістю та ефективністю, – наголошується в посланні, – він не може відтворити моральне розрізнення або здатність формувати справжні стосунки. Тому розвиток таких технологічних досягнень має йти пліч-о-пліч з пошаною до людських і суспільних цінностей, здатністю робити судження з чистим сумлінням і зростанням людської відповідальності. Не випадково, що ця епоха глибоких інновацій спонукала багатьох замислитися над тим, що означає бути людиною, і над роллю людства у світі».
Відповідальність за етичне використання систем штучного інтелекту, як підкреслюється в зверненні до AI for Good Summit, починається з тих, хто їх розробляє, ними управляє, але й ті, хто ними користується, також поділяють цю відповідальність. «Тому ШІ вимагає належного етичного управління і нормативно-правової бази, яка зосереджена на людині і виходить за рамки простих критеріїв корисності або ефективності», – зазначає документ.
«Від імені Папи Лева XIV, – зазначає в посланні кардинал Паролін, – я хотів би скористатися цією нагодою, щоб заохотити вас шукати етичну ясність і встановити скоординоване місцеве і глобальне управління ШІ, засноване на спільному визнанні гідності, притаманної людській особі, і фундаментальних свобод. Святіший Отець щиро запевняє вас у своїх молитвах за ваші зусилля задля спільного блага».