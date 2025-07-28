Папа молоді з Перу: будьте відображенням присутності Господа, якими були святі

Лев XIV прийняв делегацію юнаків і дівчат, з країни, де він був місіонером, які беруть участь у Ювілеї молоді. «У ці дні ви матимете прекрасний досвід відчути себе частиною Божого народу, вселенської Церкви, яка включає і обіймає всю землю», – сказав він.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

«Дорогі юнаки та дівчата, я хотів би, щоб ви зберегли все, що переживете в ці дні, у своїх серцях, але не залишали це тільки для себе», – сказав Папа Лев XIV, приймаючи в понеділок, 28 липня 2025 р., групу перуанської молоді, що прибула до Риму, щоб взяти участь у подіях з нагоди Святого Року.

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Малі, та не одинокі

Промовляючи до юних прочан, Святіший Отець звернув увагу на те, що євангельські читання цього дня, які прозвучали напередодні настільки важливої події для молоді всього світу, дають нам особливе світло. Йдеться про дві притчі, перша з яких говорить про мале гірчичне зернятко, а друга – про дрібку закваски. «Як бачимо, це два елементи, які можна було б назвати майже незначущими, але завдяки життєвій силі, яку вони несуть у собі, вони можуть трансформуватися, рости і служити меті, для якої вони були створені», – сказав Папа, зазначивши, що також і ми «є малими, але не є самотніми», бо Господь забажав, щоб «ми були частиною великої родини», якою є Церква. «Включені в неї у Христі, як грона на виноградній лозі, ми можемо рости і плодоносити за допомогою Господньої благодаті», – додав він.

Не просто згадка з минулого

Лев XIV зауважив, що протягом цих днів Ювілею молоді вони переживуть прекрасний досвід почуватися частиною Божого люду, частиною Вселенської Церкви, яка обіймає всю землю. Він підкреслив, що дуже важливо, щоб цей досвід не залишати для себе, бо ми «ми повинні навчитися ділитися». «Будь ласка, нехай все це не залишиться лише спогадом, лише кількома гарними фотографіями, лише чимось з минулого. Я хотів би, щоб ви, повернувшись у Перу, наповнили ці землі радістю і силою Євангелія, Доброю Новиною Ісуса Христа. Нехай усі люди, яких ви зустрінете, зможуть побачити у вас обличчя Христа, Який любить і дарує себе, Який і надалі присутній у кожній охрещеній людині», – побажав Папа, підкресливши, що наплічники, які є атрибутами цих днів, маючи в собі лише найнеобхідніше, є знаком місії, яку він їм сьогодні доручає: «Будьте місіонерами, куди б ви не пішли, нехай через вас проглядається Господня присутність, як вона проглядалася через наших любих перуанських святих».