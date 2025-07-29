Папа: місія Церкви - звіщати мир, таким є завдання і місіонерів у мережах

Папа Лев XIV особисто привітав учасників Ювілею цифрових місіонерів та католицьких інфлюенсерів, приєднавшись до них після Святої Меси, яку в базиліці Святого Петра відслужив кардинал Антоніо Таґле, Пропрефект Дикастерії у справах євангелізації.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ - Ватикан

«Мир нехай буде з вами!» – своїм вже звичним вітанням, наголошуючи на тому, що в цей період історії ми дуже потребуємо миру, Папа Лев XIV розпочав своє слово до учасників Ювілею цифрових місіонерів та католицьких інфлюенсерів, який 28 і 29 липня 2025 р. відбувається у Римі та Ватикані в рамках Святого Року, напередодні початку Ювілею молоді. Святіший Отець підкреслив, що місією Церкви є звіщати світові мир, той мир, «який походить від Господа, Який переміг смерть, Який приносить Боже прощення, Який дарує нам Отче життя, Який показує нам дорогу любові». І цю місію Церква поручає також місіонерам на цифровому континенті.

Ювілейні події та богослужіння

Папа приєднався до учасників Ювілейного заходу після Святої Меси, яку у вівторок, 29 липня 2025 р., в базиліці Святого Петра у Ватикані відслужив кардинал Луїс Антоніо Таґле, Пропрефект Дикастерії у справах євангелізації. Вранці учасники пройшли через Святі Двері базиліки Святого Петра у Ватикані, а напередодні ввечері мали нагоду приступити до сповіді та провести Євхаристійну адорацію в базиліці після насиченої програми першого дня, що включала міжнародний конгрес.

(@Vatican Media)

Досягти всіх спрагнених сердець

Святіший Отець промовляв італійською, англійською та іспанською мовами. Він підкреслив, що учасники прибули до Риму, щоб оновити зобов’язання насичувати соціальні мережі та цифрове середовище християнською надією. «Мир потрібно шукати, звіщати, ділитися ним скрізь: і в драматичних місцях війни, і в спустошених серцях тих, хто втратив сенс життя і смак внутрішнього, духовного життя. І сьогодні, можливо, більше, ніж будь-коли, ми потребуємо учнів-місіонерів, які несуть дар Воскреслого у світ; які дають голос надії, яку дає нам Живий Ісус, аж до країв землі; які доходять туди, де є серця, що чекають, серця, що шукають, серця, що потребують. Саме так, аж до країв землі, до екзистенціальних меж, де немає надії», – наголосив Лев XIV.

«Олюднення» технологічної культури

Папа зауважив, що в цій місії перед нами стоїть виклик також і в цифровому просторі шукати «стражденне Христове тіло» в кожному ближньому. За його словами, перед нами – нова культура, глибоко позначена технологіями. «І ми, і ви, повинні зробити все для того, щоб вона залишалася людяною», – сказав Святіший Отець, наголошуючи на тому, що ніщо з того, що походить від людини та з її винахідливості, не повинно умертвляти гідність іншої людини. «Наша місія, ваша місія – плекати культуру християнського гуманізму, і робити це разом. У цьому для нас полягає краса “мережі”», – мовив Лев XIV, вказуючи на те, що Церква ніколи не була пасивною перед обличчям культурних змін, стараючись «просвічувати кожну епоху Христовими світлом і надією».

(@Vatican Media)

За словами Наступника святого Петра, посеред культури, де в кожній речі присутній цифровий вимір, в час, коли зародження штучного інтелекту позначає нові виміри, ми покликані прийняти цей виклик. Для цього потрібно «замислитися над послідовністю нашого свідчення» та над «здатністю слухати й промовляти, розуміти й бути зрозумілими». «Йдеться не просто про те, щоб створювати контент, а про те, щоб зустрічатися з серцями, шукати тих, хто страждає і потребує пізнати Господа, щоб зцілити свої рани, щоб піднятися і знайти сенс, починаючи, перш за все, з нас самих і нашої вбогості, скинувши всі маски і визнавши, що ми є найпершими, хто потребує Євангелія. І йдеться про те, щоб зробити це разом», – наголосив Лев XIV.

«Лагодити» мережу

Далі Папа нагадав, що Ісус покликав перших учнів, коли ті лагодили рибальські сіті. Сьогодні, за його словами, Він кличе нас творити мережі стосунків, любові, безкорисливого взаємообміну. Мережі, де можна наново зшити те, що пошматоване, де можна «зцілитися від самотності не підраховуючи кількість підписників, але переживаючи в кожній зустрічі нескінченну велич Любові». Ми покликані творити мережі, «які дають простір іншим», мережі, «які визволяють, які спасають», мережі істини. Таким чином, кожна поширена історія добра «буде вузликом єдиної величезної мережі, мережі над мережами, Божої мережі». «Тож будьте агентами сопричастя, здатними розбити логіку поділів і поляризації, індивідуалізму та егоцентризму. Будьте зосереджені на Христі, щоб перемагати логіку світу, фальшивих новин, легковажності красою і світлом Істини», – закликав Лев XIV цифрових місіонерів, уділяючи їм своє благословення.