Папа дякує ватиканським медіа та всім журналістам, які комунікують мир і правду

Під час недільної зустрічі з паломниками Папа Лев XIV відзначив появу на площі Святого Петра міністудії ватиканських медіа, ініціативи з нагоди Ювілею, щоб стати ближчими до паломників. Промовляючи після проказування молитви «Ангел Господній» він також нагадав про відзначення V Всесвітнього дня дідусів і бабусь, а також привітав молодь, яка збирається у Римі на заходи з нагоди Святого Року.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

У п’ятницю, 25 липня 2025 р., під колонадою на площі Святого Петра у Ватикані почала діяти міністудія, де мають можливість працювати журналісти Радіо Ватикану – Vatican News та «L’Osservatore Romano», запрошуючи до ефірів і на інтервʼю паломників, наближаючи діяльність ватиканських медіа до десятків тисяч людей, які щодня прибувають на площу. Ця поява не пройшла повз увагу Папи Лева XIV. Після проказування молитви «Ангел Господній» у неділю, 27 липня 2025 р., він згадав про це під час звернень до прочан, скориставшись нагодою, щоби подякувати всім журналістам:

«Вітаю Радіо Ватикану - Vatican News, що для того, щоб бути ближчим до вірних та паломників під час Ювілею, разом з часописом «L'Osservatore Romano» відкрили невеличку студію під колонадою Берніні. Дякую за служіння багатьма мовами, яке доносить голос Папи до всього світу, і дякую всім журналістам, які роблять внесок у комунікацію миру та істини», – сказав він.

Свідки надії

Та раніше, відразу після проказування молитви «Ангел Господній», Папа Лев XIV насамперед нагадав, що цього дня відзначався V Всесвітній день дідусів, бабусь і похилих віком, тема якого: «Блаженний, хто своєї надії не втратив». «Дивімося на бабусь і дідусів, на літніх людей, як на свідків надії, здатних освітити шлях новим поколінням. Не залишаймо їх на самоті, а укладімо з ними союз любові та молитви», – закликав Святіший Отець, який наприкінці своїх звернень тричі промовив саме до нових поколінь.

Перед тим, як завершити зустріч з прочанами, Папа італійською, англійською та іспанською мовами привітав юнаків і дівчат, які прибули до Риму, щоб взяти участь у заходах з нагоди Ювілею молоді, які від 28 липня до 2 серпня відбуватимуться в рамках Святого Року 2025. «Бажаю, щоб це для кожного з вас стало нагодою зустріти Христа та бути зміцненими Ним у вірі та в зобов’язанні іти за Ним, будучи послідовними», – сказав Лев XIV.