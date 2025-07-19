Папа Лев ХІV висловив співчуття жертвам пожежі в Іраку

Папа Лев ХІV молиться за жертв трагічної пожежі, що спалахнула в місті Ель-Кут на сході Іраку. В телеграмі, підписаній кардиналом Пʼєтро Пароліном, Державним Секретарем Святого Престолу, він висловлює свою близькість із постраждалими та сім’ями загиблих.

Vatican News

«Засмучений звісткою про пожежу в Ель-Куті, яка забрала багато життів та спричинила багато поранень, Святіший Отець Лев XIV запевняє всіх, хто постраждав внаслідок цієї трагедії, у своїй духовній солідарності, особливо із пораненими та сім’ями загиблих. Він ввіряє душі померлих милосердю всемогутнього Бога та молиться за служби рятувальників, які продовжують надавати допомогу», – йдеться у телеграмі-співчутті, яку, від імені Святішого Отця, надіслав Державний Секретар Святого Престолу кардинал Пʼєтро Паролін.

Пожежа спалахнула в багатоповерховому торговому центрі в місті Ель-Куті, що розташоване за 160 км на південний схід від Багдада, пізно ввечері 18 липня 2025 року. В результаті пожежі загинуло понад 60 осіб, в тому числі жінки і діти, – повідомляє Міністерство внутрішніх справ країни.