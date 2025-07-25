Папа вʼєтнамським катехитам: катехизація – це справа всієї громади

Папа Лев XIV звернувся за посередництвом відеозвернення до вʼєтнамських катехитів, які взяли участь у онлайн-зустрічі, організованій з нагоди 400-річчя від дня народження їхнього небесного покровителя блаженного Ендрю з Фуєна.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

«Катехитичне служіння, ніколи не є самотньою справою: ми навчаємо, а наша спільнота молиться; ми свідчимо, а Христове Тіло підтримує нас у наших випробуваннях», – наголосив Папа Лев XIV, промовляючи за посередництвом відеопослання до учасників зустрічі вʼєтнамських катехитів, яка відбулася в пʼятницю, 25 липня 2025 р., у була приурочена до 400-річчя від дня народження блаженного Ендрю з Фуєна, в’єтнамського катехита та первомученика. Онлайн-зустріч включала трансляцію молитви з каплиці Благовіщення Радіо Ватикану, до якої внесено мощі блаженного. Наприкінці молитви, учасники які сполучилися з усіх регіонів В’єтнаму та з країн діаспори, транслювалося звернення Святішого Отця.

За словами Лева XIV, ця нагода є слушною для того, щоб роздумати над життям блаженного Ендрю. Папа нагадав, що юнак, прийнявши Хрещення, став незамінним співробітником єзуїтських місіонерів, які принесли Євангеліє у В’єтнам. І віддавши своє життя, маючи лише 19 років, відповів на Христовий поклик віддавати любов’ю за любов, як говорив святий Іван Павло ІІ під час його беатифікації у березні 2000 року.

Незамінне служіння катехитів

Святіший Отець відзначив той факт, що Церква Вʼєтнаму багата відданими катехитами, мирянами, більшість яких – молодь. «Ця чимала група вихователів віри є фундаментальною частиною парафіяльного життя. Я вдячний за вашу великодушність, кожному з вас. Ніколи не недооцінюйте той дар, яким ви є: своїм навчанням і прикладом ви залучаєте дітей та молодь до дружби з Ісусом. Ви послані Церквою, щоб бути живими знаками Божої любові: смиренними слугами, як блаженний Ендрю, сповненими місіонерської ревності. Церква радіє вами і заохочує вас з радістю крокувати цією благородною місією», – сказав Папа, зауваживши, що коли блаженний перебував у в’язниці, він підбадьорював своїх товаришів залишатися стійкими у вірі та просив їх молитися за нього, щоб він залишився вірним до кінця. Наголосивши в цьому контексті на спільнотному вимірі катехитичного служіння, Лев XIV зазначив, що «ця єдність молитви та служіння підкреслює єдність Церкви та мир, який нам дарує Христос».

Скарб, який передається між поколіннями

Папа також звернув увагу на те, що служіння в’єтнамських катехитів «глибоко вкорінене в міцній родинній і культурній спадщині». А тому потрібно «підтримувати живою свою любов до сім’ї та рідної землі». «Ці скарби культури та віри вам були передані, зокрема, геройська віра ваших батьків та дідусів і бабусь, які, подібно до блаженного Ендрю, дали свідчення серед болю та навчили вас покладатися на Бога. Ваше коріння і традиції – це Божі дари; нехай же вони наповнюють вас довірою і радістю, коли ви ділитеся вірою з іншими», – побажав Лев XIV вʼєтнамським катехитам.