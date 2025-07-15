Папа відвідав монастир кларисок: ваше життя є цінним свідченням

Під час відвідин сестер кларисок в монастирі «Непорочного Зачаття», що в містечку Альбано, неподалік Риму, Папа Лев XIV помолився разом з ними і в короткому зверненні вказав на цінність їхнього свідчення.

Vatican News

Помолитися разом – це було метою візиту, який Папа Лев XIV здійснив до монастиря сестер кларисок в містечку Альбано, що розташоване неподалік Кастель-Ґандольфо, де він перебуває у відпустці. Про це інформує прес-служба Святого Престолу, зазначаючи, що Святіший Отець відвідав монастир «Непорочного Зачаття» у вівторок, 15 липня 2025 р., після Святої Меси, яку відслужив у каплиці відділення карабінерів в Кастель-Ґандольфо.

Папу Лева XIV зустріли при вході до монастиря, а далі він вирушив до каплиці, де зупинився на молитві з монахинями. Опісля Святіший Отець поспілкувався з ними в залі капітул, привітавши кожну сестру. У короткому зверненні до них він наголосив на важливості того, що Церква знає про їхнє життя, бо воно є дорогоцінним свідченням.

На завершення, перед спільною молитвою «Отче наш» та прощанням, Папа Лев XIV подарував монастирю чашу та патену для Святої Меси, а сестри подарували Папі ікону Лику Ісуса Христа.