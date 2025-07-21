Папа відвідав дім для похилих віком у Кастель-Ґандольфо: ви – свідки надії
о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ - Ватикан
Як повідомила пресслужба Святого Престолу, Папа Лев XIV у понеділок, 21 липня 2025 р., вранці відвідав дім для похилих віком «Свята Марта» в Кастель-Ґандольфо. Святішого Отця зустріла спільнота черниць Згромадження Святої Марти, які опікуються осередком. У супроводі настоятельки Папа зупинився на молитві в каплиці, а опісля особисто привітався з приблизно двадцятьма літніми жінками, віком від 80 до 101 року, присвятивши час спілкуванню з ними.
Після вітального слова молодої медсестри та після того, як присутні помолилися разом, а також заспівали, Папа звернувся до всіх з кількома словами, наголошуючи на деяких темах з цих пісень, а також повертаючись до теми, якій був присвячений уривок з Євангелії, прочитаний під час Святої Меси напередодні. Йдеться про розповідь про те, як Ісус завітав до домівки Марти та Марії, і під час відвідин Марта клопоталася про служіння, а Марія присвятила час слуханню слів Господа.
Святіший Отець підкреслив, що в кожній людині є частина Марти і частина Марії, і закликав використовувати цей період життя, щоб жити у вимірі Марії, тобто, слухаючи слово Ісуса і молячись. Він подякував за молитву, «настільки важливу, набагато більше, ніж ми можемо собі уявити» і додав: «Вік не має значення: це Ісус, Який хоче наблизитися до нас, Він стає для нас гостем, Він заохочує нас бути свідченням, чи ми молоді, чи вже не дуже молоді». «Ви є знаками надії», – підсумував Папа, подякувавши за те, що вони «дали дуже багато в житті», закликавши їх «і надалі залишатися цим свідченням молитви, віри», бути сім'єю, «яка жертвує Господеві все, що має».
На завершення всі разом проказали молитву «Отче наш». Уділивши благословення, Святіший Отець оглянув приміщення структури, після чого повернувся до Вілли Барберіні. Як повідомила пресслужба Святого Престолу, Папа перебуватиме в Кастель-Ґандольфо до вівторка.