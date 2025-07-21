Папа відвідав дім для похилих віком у Кастель-Ґандольфо: ви – свідки надії

Лев XIV відвідав структуру, якою опікуються черниці Згромадження Сестер Святої Марти, провівши приблизно годину, спілкуючись із підопічними, заохотивши їх бути свідками «молитви і віри».

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ - Ватикан

Як повідомила пресслужба Святого Престолу, Папа Лев XIV у понеділок, 21 липня 2025 р., вранці відвідав дім для похилих віком «Свята Марта» в Кастель-Ґандольфо. Святішого Отця зустріла спільнота черниць Згромадження Святої Марти, які опікуються осередком. У супроводі настоятельки Папа зупинився на молитві в каплиці, а опісля особисто привітався з приблизно двадцятьма літніми жінками, віком від 80 до 101 року, присвятивши час спілкуванню з ними.

(@Vatican Media)

Після вітального слова молодої медсестри та після того, як присутні помолилися разом, а також заспівали, Папа звернувся до всіх з кількома словами, наголошуючи на деяких темах з цих пісень, а також повертаючись до теми, якій був присвячений уривок з Євангелії, прочитаний під час Святої Меси напередодні. Йдеться про розповідь про те, як Ісус завітав до домівки Марти та Марії, і під час відвідин Марта клопоталася про служіння, а Марія присвятила час слуханню слів Господа.

Святіший Отець підкреслив, що в кожній людині є частина Марти і частина Марії, і закликав використовувати цей період життя, щоб жити у вимірі Марії, тобто, слухаючи слово Ісуса і молячись. Він подякував за молитву, «настільки важливу, набагато більше, ніж ми можемо собі уявити» і додав: «Вік не має значення: це Ісус, Який хоче наблизитися до нас, Він стає для нас гостем, Він заохочує нас бути свідченням, чи ми молоді, чи вже не дуже молоді». «Ви є знаками надії», – підсумував Папа, подякувавши за те, що вони «дали дуже багато в житті», закликавши їх «і надалі залишатися цим свідченням молитви, віри», бути сім'єю, «яка жертвує Господеві все, що має».

(@Vatican Media)

На завершення всі разом проказали молитву «Отче наш». Уділивши благословення, Святіший Отець оглянув приміщення структури, після чого повернувся до Вілли Барберіні. Як повідомила пресслужба Святого Престолу, Папа перебуватиме в Кастель-Ґандольфо до вівторка.