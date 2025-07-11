Папа Лев XIV: творити мир завдяки молитві та відважним діям

Відповідаючи на лист Дзаїри, яка пише про потребу миру, Святіший Отець зазначає, що мир є насамперед даром Христа, а критичні ситуації в історії людства є спонукою для того, щоб поєднати молитву з необхідними відважними діями на користь миру.

о. Яків Шумило, ЧСВВ – Ватикан

«Мир – це фундаментальне право, чому ми про це забули?» – запитує у листі до Папи Лева XIV Дзаїра, багатодітна мати, яка переймається майбутнім людства, що опинилося перед загрозою нової світової війни. Відповідь Папи на її лист опублікована в часописі «Piazza San Pietro», який видає Папська базиліка святого Петра у Ватикані.

Бог чує благання людей

У листі до Святішого Отця жінка ділиться роздумами про потребу миру, «яку ми всі відчуваємо в цей історичний момент». Вона запитує про те, що станеться з мріями дітей та їхніми батьками, якщо почнеться світова війна. «Паоло хотів би стати лікарем, щоб навчитися лікувати хворих, Мануела страшенно любить тварин і була б дуже рада колись стати ветеринаром. Ґабріеле коли виросте, хоче ліквідовувати пожежі, а Валерія – запалювати дитячі серця, пишучи для них фантастичні історії. Що станеться з дитячими мріями, якщо бомби зруйнують їхні домівки? Якщо батьки, друзі, а можливо, і вони самі загинуть, навіть не встигнувши цього усвідомити?» – запитує жінка. Вона хвилюється за майбутнє людей, яке може бути під загрозою, якщо одного чудового ранку якийсь керівник країни прокинеться з бажанням завоювати чужу землю і підкорити її мешканців.

«Дорога Дзаїро, твій лемент долинає до серця Бога. А Бог завжди досягає нас, навіть у найскладніших і найтрагічніших ситуаціях. У цьому полягає наша віра та наша надія, яка не підводить навіть у найдраматичніших реаліях, – зазначає Папа Лев XIV. – Ми можемо переживати моменти розгубленості, дезорієнтації, але навіть у цих просторах душі Господь, Який є любов’ю, ніколи нас не залишає!». За його словами, вогонь Божої любові завдяки зустрічі з Христом у Євхаристії постійно закликає нас діяти для добра і єдності людського роду.

Мир будується завдяки очищенню серця та кропіткій праці

Святіший Отець наголошує, що мир є насамперед даром Христа (Ів. 14,27), який залучає кожного «незалежно від культурного походження і релігійної приналежності», та який вимагає праці над собою. «Мир будується в серці й від серця, викорінюючи гординю і претензії, зважуючи мову, бо не лише зброєю, але й словом можна поранити і вбити», – пише він.

Як пише Лев XIV, ситуація іноді може здаватися безвихідною, не без подальших ризиків погіршитись, але саме тому «ми всі повинні посилити нашу молитву до Бога миру та «без зволікання зайнятись очищенням серця, щоб будувати взаємини миру». Крім того, він заохочує до «наполягання на діалозі на всіх рівнях, на просуванні культури зустрічі, а не конфронтації», а також на необхідності обмеження влади. «Виклик полягає в тому, щоб зуміти поєднати молитву з необхідними відважними діями і кропіткою терпеливістю малих кроків, – підсумовує Святіший Отець. – Війна не переможе. І діти мають право на справжній, справедливий і тривалий мир. Допомагаймо один одному на нашому спільному шляху в цьому Ювілеї, заснованому на надії, яка не розчаровує».