Папа Лев XIV: спорт має здатність перетворювати сутичку в зустріч

У відеозверненні до учасників благодійної ініціативи «Матч серця», що на стадіоні в ЛʼАквілі зібрала футбольні команди співаків і політиків, Папа пригадує, що «найбільшим викликом є зустрічатися один з одним», особливо в цей час «поділів, бомб та воєн». Він закликає подивитися у вічі дітям, щоб наново відкрити в собі відвагу прийняття іншого.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

«Спорт – коли його правильно переживають ті, хто ним займається, і ті, хто вболіває – має цю велич, яка перетворює сутичку на зустріч, а розділення – на включення», – наголосив Папа Лев XIV у відеозверненні з нагоди футбольного «Матчу серця», який у вівторок, 15 липня 2025 р., відбувся ввечері на стадіоні «Gran Sasso d'Italia – Italo Acconcia» в ЛʼАквілі між Збірною співаків, яка вже приблизно 40 років бере участь у благодійних проектах та заходах, та Збірною політиків, яка на один вечір в ім'я солідарності об'єднала лідерів та представників різних політичних партій в одній команді. Виручені кошти призначені на проект «Прийняття», який спільно реалізують Фонд ватиканської педіатричної лікарні «Bambino Gesù» та «Caritas Italiana», щоб забезпечувати їжею, житлом та матеріальною підтримкою сім'ї госпіталізованих дітей з Італії та з-за кордону. Свої роздуми Святіший Отець зосередив на двох словами, якими окреслена ініціатива: «матч» і «серце».

Серце – місце зустрічі

Говорячи про матч, Папа зазначив, що в цьому випадку це слово означає зустріч, у якій також суперники знаходять причину, яка їх об’єднує, а цього разу – це діти, які прибувають в Італії з теренів, на яких тривають війни, і для родин яких здійснюється проект прийняття. В цьому контексті він також згадав про матч, який під час Різдвяного перемир’я 25 червня 1914 року зіграли деякі солдати ворогуючих сторін. «Зустрічатися все ще можливо – завжди можливо – навіть у часи поділів, бомб і воєн, – сказав Лев XIV. – Необхідно створювати можливості для цього. Кинути виклик поділам і визнати, що це найбільший виклик – зустрічатися разом. Робити спільний внесок у добру справу. Повертати до єдності розбиті серця, наші та інших людей. Визнати, що в Божому серці ми – одне ціле. І що серце – це місце зустрічі з Богом та іншими». Таким чином, за його словами, «матч» і «серце» стають взаємопов’язаними, і прекрасно, коли це відбувається у контексті благодійної телевізійної події.

Чистота серця, щоб побачити Бога

Святіший Отець підкреслив, що спорт, коли його переживати належним чином, перетворює сутичку в зустріч, самотність – у спільноту. А телебачення, «коли не є лише сполученням, а спільністю поглядів», може нагадати нам, як дивитися одні на одних: «з любов’ю, а не з ненавистю». А коментуючи той факт, що матч відбувається між співаками й політиками, Лев XIV зазначив: «Це говорить нам про те, що політика може об'єднувати, а не роз'єднувати, якщо вона не задовольняється пропагандою, яка живиться конструюванням ворогів, а займається важким і необхідним мистецтвом конфронтації, яка шукає спільне благо. А також нагадує нам, як музика збагачує сенсом наші слова і спогади – відтоді, як ми, будучи дітьми, почали говорити і пам'ятати. Діти, яким присвячена ця ваша зустріч, знають ці речі. Вони мають чистоту серця, яка дозволяє їм бачити Бога».

Тож Папа заохотив усіх, кого об’єднала ця благодійна спортивна подія, поглянути у вічі дітям та вчитися від них, віднайшовши відвагу «бути чоловіками та жінками зустрічі». А також силу «вірити та просити, щоби прийшло перемир’я, час, який зупинить потік ненависті». «Ставкою є наше людство. Нехай же цей матч, який говорить про мир, принесе очко на його користь», – побажав Лев XIV.