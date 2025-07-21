У річницю примісячнення Папа говорив з учасником місії і відвідав обсерваторію

Разом з астронавтом, учасником місії «Аполлон-11», Папа згадав історичний чин висадки на Місяць, «свідчення людської винахідливості», та роздумував над таємницею Творіння. Папа благословив Олдріна, його сім'ю та співробітників

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

Через 56 років після висадки на Місяць місії «Аполлон-11» Папа Лев XIV у неділю, 20 липня 2025 р., ввечері поспілкувався з астронавтом Баззом Олдріном. Про це ввечері повідомила пресслужба Святого Престолу, пояснивши, що Святіший Отець розділив з Олдріном згадку про «історичний чин, що є свідченням людської винахідливості». Словами 8-го псалма, як повідомляє прес-служба, вони разом роздумували над таємницею Створіння, його величчю та крихкістю. Перед закінченням розмови Папа благословив астронавта, його родину та співробітників.

Нагадаємо, що Базз Олдрін перед поверненням на Землю, забажав у прямому ефірі на телебаченні 23 липня 1969 року продекламувати два вірші з Псалма 8: «Коли я бачу небеса Твої, діло рук Твоїх, місяць і зорі, які Ти встановив, то що таке людина, щоб Ти пам'ятав про неї, син людський, щоб Ти піклувався про нього?». А Павло VI, говорячи про цю космічну операцію під час молитви «Ангел Господній» 13 липня 1969 року, за тиждень до висадки на Місяць, також процитував той же псалом, коментуючи його такими словами: «Людина, оте Боже створіння, навіть більше, ніж таємничий Місяць, що перебуває в центрі цієї операції, відкриває нам себе. Вона відкривається нам як велетень. Вона відкривається нам як божественна, але не сама по собі, а в своєму початку і в своєму призначенні. Хвала людині, хвала її гідності, її духу, її життю».

Відвідини обсерваторії

Того ж дня після проказування молитви «Ангел Господній», Лев XIV оглянув телескопи та прилади в куполах Ватиканської обсерваторії в Кастель-Ґандольфо. Цей візит також був приурочений до 56-ї річниці того дня, коли два американські астронавти, Олдрін та Армстронг, члени місії «Аполлон-11», вперше ступили на місячну поверхню.